Lengyel külügy: sajnálatos, hogy Magyarország ismét menedékjogot adott két lengyel állampolgárnak

Lengyelország "sajnálattal fogadja" azt az információt, hogy Magyarország menedéket nyújtott újabb két lengyel állampolgárnak - közölte a varsói külügyminisztérium pénteken a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióval.

A tévécsatorna azután kereste meg a minisztériumot, hogy a VSquare közép-európai hírportál beszámolt a két újabb befogadásról, amely azt követte, hogy Magyarország 2024 decemberében menedéket nyújtott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszternek. Magyarország európai uniós külképviselete minderről december végén a többi EU-tagállam képviseletét is tájékoztatta a hírtévé szerint.

A lengyel külügyi tárca a Polsat Newsnak megerősítette: a többi uniós államhoz hasonlóan Lengyelország is megkapta a menedéknyújtásról szóló információt, az azonban nem tartalmazta az érintett két személy adatait.

A lengyel fél ezért közvetlenül a magyar partnerektől kért tájékoztatást arról, mely személyekre vonatkozik a menedékügyi döntés. A megkeresésre még nem érkezett válasz - tették hozzá.

A közlemény szerint Lengyelország "sajnálattal fogadja azokat a lépéseket, amelyeket Magyarország kormányzata az utóbbi időben tesz, és amelyek negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elveit".

Lengyelország "már korábban arra figyelmeztette a magyar hatóságokat, hogy nem ért egyet az olyan lépésekkel, amelyek aláássák az uniós tagállamok jogrendszerei iránti bizalmat" - fogalmaztak.

A lengyel külügyminisztérium azt is jelezte: a magyar lépések "negatív értékelését a legközelebbi időben ismertetik Magyarország varsói nagykövetével".

