2026. január 10.

"Egy ilyen együttműködés nem csupán lehetőség, hanem szükségszerűség" - BRICS+-hadgyakorlat kezdődött meg

Hadgyakorlat kezdődött szombaton BRICS+-tagállamok részvételével - Kína, Oroszország és Irán hadihajóival - a Dél-afrikai Köztársaság Simon’s Town kikötővárosában.

A Will for Peace 2026 kódnevű hadgyakorlat, amelyet Kína vezet, egy hétig tart.

A hadgyakorlat röviddel azután kezdődött el, hogy az Egyesült Államok a hét elején az Atlanti-óceánon lefoglalta a Marinera néven, orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tankert, amely Karoline Leavitt fehér házi szóvivő tájékoztatása szerint a szankcionált venezuelai olajexportban részt vevő, úgynevezett "árnyékflottához" tartozott. Január 3-án pedig az amerikai erők hadműveletet hajtottak végre Caracasban, és őrizetbe vették, valamint az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt, hogy bíróság elé állítsák kokaincsempészet vádjával.

"A hadgyakorlat a közös munkára irányuló eltökéltségünk demonstrálása" - mondta Nndwakhulu Thomas Thamaha hajóskapitány, a közös hadgyakorlatra felvonultatott dél-afrikai kontingens parancsnoka.

"Az egyre összetettebb tengeri környezetben egy ilyen együttműködés nem csupán lehetőség, hanem szükségszerűség." A hadgyakorlat a hajózási utak és a tengeri kereskedelem biztonságának garantálását célozza - tette hozzá.

A BRICS+, tagjai az eredeti tömörülés névadó országai - Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság -, valamint a később csatlakozó Egyiptom, Etiópia, Irán, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Indonézia.

Kína és Irán torpedórombolókkal, Oroszország és az emírségek korvettekkel, a vendéglátó ország pedig egy fregattal vesz részt a hadgyakorlaton. Indonézia, Etiópia és Brazília megfigyelőként van jelen.

A korábban Exercise Mosi kódnéven ismert hadgyakorlatot eredetileg novemberben tartották volna meg, de a G20 országcsoport Johannesburgban ugyanabban az időben tartott csúcstalálkozója miatt elhalasztották. Washington bojkottálta a csúcstalálkozót, amelyet első alkalommal tartottak Afrikában.

(MTI)