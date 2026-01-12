Külföld, Extra :: 2026. január 12. 11:36 ::

Trump Venezuela ügyvezető elnökeként mutogatja magát

Donald Trump amerikai elnök saját közösségimédia-felületén, a Truth Social-ön olyan képernyőképet tett közzé, amely szerint ő Venezuela ügyvezető elnöke, írja a Portfólió.

A Trump által magyar idő szerint hétfő éjjel közzétett képernyőkép úgy néz ki, mintha az angol nyelvű Wikipediáról származna. Trump 2025-ös hivatalos fotója alatt az szerepel, hogy ő Venezuela ügyvezető elnöke, és jelenleg – 2026 januárjában – hivatalban van. Ez alatt olvasható a hivatalos címe, jelesül, hogy az Egyesült Államok 45. és 47. elnöke.

Donald Trump angol nyelvű Wikipédia-oldalán azonban a cikk írásakor csak ez utóbbi információ szerepel – az, hogy Venezuela ügyvivő elnöke lenne, nem. Az egyszerűsített angol nyelvű (Simple English) Wikipédia-oldalán szintén nem található meg ez utóbbi címe.

Trump Maduro elfogása után azt mondta, az Egyesült Államok fogja irányítani Venezuelát, de arra eddig nem utalt, hogy ideiglenesen átvenné a venezuelai államfői posztot.

Az amerikai elnök vasárnap az Air Force One fedélzetén arra a kérdésre, hogy ellátogat-e Venezuelába, azt felelte: azt hiszem, valamikor.

Egyben bejelentette, hogy valószínűleg január 13-án vagy 14-én találkozik María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezetővel.