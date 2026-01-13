Külföld :: 2026. január 13. 17:16 ::

Napi Trump: az iráni tüntetőknek segítséget ígér, a grönlandiakat tovább hecceli

Donald Trump amerikai elnök üzenetet küldött az iráni tüntetőknek a Truth Social oldalán.



Fotó: Kevin Lamarque/Reuters

– Iráni hazafiak, tüntessetek tovább, foglaljátok el az intézményeiteket! Jegyezzétek meg a gyilkosok és visszaélők neveit, hatalmas árat fognak fizetni. Minden tárgyalást töröltem az iráni vezetőkkel, amíg a tüntetők értelmetlen gyilkolása le nem áll. A segítség úton van! MIGA (Make Iran Great Again)! Donald J. Trump elnök – írta Trump az oldalon.

Egyelőre nem tudni, mit jelent az, hogy a segítség úton van, bár Trump korábban többször beavatkozással fenyegette az iráni rezsimet, ha erőszakosan lép fel a tüntetőkkel. A fenyegetés nem működött, mostanra kétezer halottja lehet a tüntetéseknek.

Közben Instagramon trollkodja a grönlandiakat

Provokatív fotómontázst tett közzé a Fehér Ház, amelyen Donald Trump az Ovális Iroda egyik ablaka előtt Grönland odaszerkesztett térképét kémleli. Mindezt a szerdai, Grönland-ügyben tartott washingtoni csúcstalálkozó előtt.

(24 - Index nyomán)