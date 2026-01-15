Külföld :: 2026. január 15. 19:24 ::

Lemondott a boszniai Szerb Köztársasági miniszterelnöke

Lemondott a boszniai Szerb Köztársasági miniszterelnöke, Savo Minic csütörtökön annak érdekében, hogy megelőzze hivatalból történő eltávolítását.

A Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták Pártjának (SNSD) politikusa csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, újra őt kéri majd fel kormányalakításra az országrész elnöke.

A boszniai alkotmánybíróság Savo Minic kinevezésének alkotmányosságát vizsgálja, és a vélhetőleg megvonja tőle a megbízatást. Ezt megelőzendő nyújtotta be lemondását.

Savo Minicet Milorad Dodiknak, a boszniai Szerb Köztársaság korábbi elnökének a javaslatára választották meg Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének miniszterelnökévé. Ám Milorad Dodikot a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta hivatalától. Ennek oka az volt, hogy a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság tavaly augusztus 1-jén egy évi - pénzzel megváltható - letöltendő börtönre ítélte és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől a politikust, mert nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. Milorad Dodiknak így nem volt felhatalmazása arra, hogy miniszterelnök-jelöltet javasoljon.

Ana Trisic-Babic megbízott köztársasági elnök megerősítette, hogy újra Savo Minicet fogja felkérni miniszterelnöknek. A várakozások szerint a parlament rövid időn belül meg is szavazza Minic kinevezését, és ezzel egy időben kisebb kormányátalakítást is rendeznek.

Savo Minicet tavaly szeptember választotta meg az országrész parlamentje azt követően, hogy a korábbi kormányfő lemondott.

(MTI)