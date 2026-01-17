A venezuelai átmeneti elnök pénteken felmentette hivatalából az iparügyi tárca élén álló, Nicolás Maduro, az amerikaiak által elmozdított államfő szövetségesének tartott Alex Saabot.
Zoom
Maduro és Alex Saab utóbbi szabadulása után (kép: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters)
Delcy Rodriguez a Telegramon közzétett üzenetében megköszönte a volt miniszter munkáját, és hozzátette, hogy a tárca a kereskedelmi minisztérium fennhatósága alá kerül.
A kolumbiai születésű Saabot - aki egyebek között mélyítette a kapcsolatokat Venezuela és Irán között az olajkereskedelem terén - tavaly decemberben nevezte ki a minisztérium élére Maduro, akit viszont nem sokkal később az Egyesült Államok katonai akcióval elrabolt.
Saabot 2021-ben Floridában - pénzmosással kapcsolatos vádak miatt - bebörtönözték, majd 2023-ban, fogolycsere keretében tért vissza Venezuelába.
(MTI)
Tegnap az ellenzéki aspiráns kedveskedett: Trump megkapta a Nobel-békedíjat a neki lelkesen udvarló Machadótól