2026. január 17.

Lassan minden nap kedveskedik Trumpnak egy-egy venezuelai elnökaspiráns

A venezuelai átmeneti elnök pénteken felmentette hivatalából az iparügyi tárca élén álló, Nicolás Maduro, az amerikaiak által elmozdított államfő szövetségesének tartott Alex Saabot.



Maduro és Alex Saab utóbbi szabadulása után (kép: Leonardo Fernandez Viloria/Reuters)

Delcy Rodriguez a Telegramon közzétett üzenetében megköszönte a volt miniszter munkáját, és hozzátette, hogy a tárca a kereskedelmi minisztérium fennhatósága alá kerül.

A kolumbiai születésű Saabot - aki egyebek között mélyítette a kapcsolatokat Venezuela és Irán között az olajkereskedelem terén - tavaly decemberben nevezte ki a minisztérium élére Maduro, akit viszont nem sokkal később az Egyesült Államok katonai akcióval elrabolt.

Saabot 2021-ben Floridában - pénzmosással kapcsolatos vádak miatt - bebörtönözték, majd 2023-ban, fogolycsere keretében tért vissza Venezuelába.

(MTI)

