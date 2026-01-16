Külföld :: 2026. január 16. 17:15 ::

Trump megkapta a Nobel-békedíjat a neki lelkesen udvarló Machadótól

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető csütörtökön egy zárt körű fehér házi találkozón átadta Nobel-békedíját Donald Trumpnak. „Úgy gondolom, hogy a mai nap történelmi jelentőségű nekünk, venezuelaiaknak” – mondta Machado az amerikai elnökkel folytatott találkozója után, hozzátéve, hogy ezzel akarta elismerni Trump egyedülálló elkötelezettségét a szabadságuk iránt.



Fotó: Daniel Torok / The White House / Reuters

Trump természetesen elfogadta a díjat, amit a közösségi oldalán szerényen így köszönt meg:

„Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ma találkozhattam María Corina Machadóval Venezuelából. Ő csodálatos nő, aki nagyon sok mindenen ment keresztül. María átadta nekem Nobel-békedíját az általam végzett munkáért. Ez csodálatos gesztus volt a kölcsönös tisztelet jeléül. Köszönöm, María!”

A venezuelai ellenzéki vezető már korábban jelezte, megosztaná Trumppal az elismerést, azonban a Norvég Nobel Intézet tisztázta a helyzetet azzal, hogy pénteken közölte: a kihirdetés után a díjat nem lehet visszavonni, átruházni vagy megosztani.

Az Egyesült Államok január 3-án nagyszabású akciót hajtott végre a dél-amerikai országban, az akcióban elfogták, és kivitték az országból Venezuela vezetőjét és feleségét. A drogkartell vezetésével vádolt Nicolás Maduro a feleségével együtt New Yorkban állt bíróság elé, ahol a volt elnök ártatlannak vallotta magát.

(Telex)

