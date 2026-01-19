Külföld, Videók :: 2026. január 19. 16:09 ::

Putyin nagyon figyel Grönlandra - de egy jeges csobbanás azért belefért

Moszkva figyelemmel követi a Grönland körül kialakult helyzetet - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.

"Az elmúlt napokban nagyon sok nyugtalanító információ érkezett. Természetesen figyelemmel követjük az eseményeket, és elemezzük a történéseket" - mondta az orosz elnök sajtótitkára.

Peszkov nem kívánta kommentálni Donald Trump amerikai elnöknek azt a kijelentését, amely szerint Grönland "orosz fenyegetettségét" kívánja megszűntetni, mert Dánia nem tett lépéseket ennek érdekében. Anélkül, hogy állást foglalt volna ennek helyességével és törvényességével kapcsolatban, egyetértését fejezte ki azokkal a szakértőkkel, akik szerint Trump be fog kerülni a világtörténelembe, ha megoldja a Grönlandnak az Egyesült Államokhoz csatlakozásának kérdését.

A szóvivő bejelentette, hogy Trump Vlagyimir Putyin orosz elnöknek meghívót küldött a Béketanácsba. Mint mondta, ennek lehetőségét jelenleg mérlegelik Moszkvában. "Reméljük, hogy kapcsolatba léphetünk az amerikai féllel, hogy tisztázzuk az összes részletet" - hangoztatta.

Peszkov egyebek között azt is közölte, hogy Putyin hétfőn ismét részt vett a hagyományos ortodox vízkereszti fürdőzés szertartásán, és megmártózott egy jégen kivágott lékben.

▪️Rusya Devlet Başkanı Putin, Epifani Bayramı kapsamında buz tutmuş gölde açılan soğuk suya girdi. pic.twitter.com/VFi6jbXTKm January 19, 2026





Often the openings are cross-shaped holes cut into the ice, to honor the Holy Trinity. President Vladimir Putin continued the old Orthodox tradition of Epiphany where believers submerge themselves three times in freezing rivers or lakes.Often the openings are cross-shaped holes cut into the ice, to honor the Holy Trinity. pic.twitter.com/0RN2kBtJol January 19, 2026

(MTI nyomán)