Moszkva figyelemmel követi a Grönland körül kialakult helyzetet - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak hétfőn Moszkvában.
"Az elmúlt napokban nagyon sok nyugtalanító információ érkezett. Természetesen figyelemmel követjük az eseményeket, és elemezzük a történéseket" - mondta az orosz elnök sajtótitkára.
Peszkov nem kívánta kommentálni Donald Trump amerikai elnöknek azt a kijelentését, amely szerint Grönland "orosz fenyegetettségét" kívánja megszűntetni, mert Dánia nem tett lépéseket ennek érdekében. Anélkül, hogy állást foglalt volna ennek helyességével és törvényességével kapcsolatban, egyetértését fejezte ki azokkal a szakértőkkel, akik szerint Trump be fog kerülni a világtörténelembe, ha megoldja a Grönlandnak az Egyesült Államokhoz csatlakozásának kérdését.
A szóvivő bejelentette, hogy Trump Vlagyimir Putyin orosz elnöknek meghívót küldött a Béketanácsba. Mint mondta, ennek lehetőségét jelenleg mérlegelik Moszkvában. "Reméljük, hogy kapcsolatba léphetünk az amerikai féllel, hogy tisztázzuk az összes részletet" - hangoztatta.
Peszkov egyebek között azt is közölte, hogy Putyin hétfőn ismét részt vett a hagyományos ortodox vízkereszti fürdőzés szertartásán, és megmártózott egy jégen kivágott lékben.
▪️Rusya Devlet Başkanı Putin, Epifani Bayramı kapsamında buz tutmuş gölde açılan soğuk suya girdi. pic.twitter.com/VFi6jbXTKm— Haber365 (@haber365) January 19, 2026
President Vladimir Putin continued the old Orthodox tradition of Epiphany where believers submerge themselves three times in freezing rivers or lakes.— Chay Bowes (@BowesChay) January 19, 2026
Often the openings are cross-shaped holes cut into the ice, to honor the Holy Trinity. pic.twitter.com/0RN2kBtJol
(MTI nyomán)