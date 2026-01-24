Külföld :: 2026. január 24. 07:38 ::

Vance Azerbajdzsánba és Örményországba látogat

J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke februárban Azerbajdzsánba és Örményországba látogat - jelentette be Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Truth Social közösségi oldalon pénteken.

Donald Trump háláját fejezte ki Ilham Alijev azeri és és Nikol Pasinján örmény elnöknek, amiért betartották a 2025 nyarán aláírt békemegállapodás feltételeit. "Februárban Vance alelnök mindkét országba ellátogat, hogy folytassa béketeremtő erőfeszítéseinket és előmozdítsa a Trump-utat a nemzetközi béké és jólét érdekében" - írta Donald Trump.

Az amerikai elnök hozzátette azt is, hogy az Egyesült Államok megállapodást tervez kötni Örményországgal a békés célú nukleáris energia területén folytatott együttműködésről, valamint szerződéseket kötni félvezetők és katonai termékek, köztük testpáncélok és hajók Azerbajdzsánba történő szállításáról.

Tavaly augusztusban egy washingtoni háromoldalú találkozót követően Örményország és Azerbajdzsán vezetői megállapodást írtak alá Baku és Jereván közötti konfliktus békés rendezéséről, illetve arról, hogy létrehoznak egy olyan tranzitzónát, amely áthalad Örményországon, összekötve Azerbajdzsánt annak Nahicseván nevű exklávéjával, ami Baku régóta hangoztatott követelése volt.

A megállapodás értelmében az országok lemondtak minden, egymás területére vonatkozó igényükről, kötelesek tartózkodni az erőszak alkalmazásától egymás ellen, és ígéretet tettek a nemzetközi jog tiszteletben tartására. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon pénteken úgy fogalmazott, hogy a két szomszédos ország között "ez egy csúnya háború volt, az egyik a nyolcból, amit én fejeztem be, de most jólét és béke van".

A megállapodással az Egyesült Államok fejlesztési jogokat kapott a "Trump - út a békéért és nemzetközi jólétért" névre keresztelt folyosóban, amely stratégiai és energiahordozókban gazdag térségben helyezkedik el.

(MTI)