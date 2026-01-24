Külföld :: 2026. január 24. 22:20 ::

Beismerő vallomást tett a feleségét bedrogozó és megerőszakoló brit önkormányzati képviselő

Bűnösnek vallotta magát többrendbeli nemi erőszak és szemérem elleni erőszak vádjában a Winchesteri Koronabíróság előtt zajló eljárás során Philip Young. A bírósági jegyzőkönyv szerint a bűncselekményeket a férfi 2010 és 2023 között követte el, ez idő alatt a 49 éves vádlott bódítószerekkel kábította el a feleségét, valamint több mint 500 intim felvételt készített, és tett közzé róla az asszony beleegyezése nélkül.

Young 2007 és 2010 között a swindoni önkormányzat képviselőjeként tevékenykedett. Letartóztatására 2024-ben került sor, feleségével még abban az évben elváltak. Az áldozat, Joanne Young lemondott a névtelenséghez való jogáról, és személyesen vett részt a tárgyaláson – írja a BBC nyomán az Index.



Fotók: Wiltshire Police/PA Media

Bár a felesége ellen elkövetett erőszakot elismerte, Young tagadta a gyermekpornográfiával kapcsolatos vádakat. Nem vallotta magát bűnösnek gyermekekről készült tiltott felvételek készítésében és birtoklásában, valamint extrém pornográf tartalmakkal való visszaélésben sem.

Az ügynek Youngon kívül további öt vádlottja van, akiket szintén a nő ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel vádolnak. Négy férfi – Norman Macksoni, Richard Wilkins, Connor Sanderson Doyle és Mohammed Hassan – ártatlannak vallotta magát a bíróságon, az ötödik vádlott, Dean Hamilton pedig egy későbbi időpontban tesz vallomást.



Őt még nem tudták beazonosítani

Az ártatlanságukat hangoztató vádlottak tárgyalása várhatóan október 5-én kezdődik, ők jelenleg szabadlábon védekezhetnek. Philip Youngot a bíróság a beismerő vallomást követően előzetes letartóztatásba helyezte.