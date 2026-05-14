Kisiklott egy InterCity Gyománál, sérültek is vannak

Kisiklott a Békés Intercity Gyománál, a balesetben ketten megsérültek: egyikük könnyebben, másikuk viszont súlyos sérüléseket szenvedett. A balesetről Vitézy Dávid számolt be Facebook-oldalán.



A Tisza-kormány közlekedési minisztere azt írja, az egyébként néhány éve felújított pályán a mozdonyból és öt kocsiból álló szerelvény négy kocsija siklott ki. A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak az oldalukra.

A balesetben érintett járat a Keleti pályaudvarról 12:10-kor Lőkösházára indult Békés InterCity (IC 7404) volt.

Ez ma a második vonatbaleset, hajnalban ugyanis a Nyugati pályaudvarnál siklott ki egy mozdony. Személyi sérülés nem történt, de a vonatforgalom több vágányon órákig szünetelt.

Lázár János volt közlekedési miniszter éppen a gyomai balesettel egy időben készített leltárt, amiben egyebek mellett azt írja, tárcájának teljesítménye eredményes volt, írja a 24.