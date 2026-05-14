Visszakapja nevét a Petőfi Sándor laktanya

Plusz tíz nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin-Szendi Romulusz a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz tíz nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának.

A tárcavezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő, korábbi Petőfi Sándor laktanya. Ezen felül minden alakulat állománya lehetőséget kap arra, hogy visszavehesse alakulatának korábbi, történelmi nevét és hadrendi számát.

Ahogy videójában mondta, ma nem egyszerűen egy új miniszter érkezett meg a Honvédelmi Minisztériumba, hanem egy katona tért vissza a bajtársai közé. Emlékeztetett arra, hogy több mint három évtizedet szolgált katonaként, ezalatt pedig megtanulta, hogy a haza védelmének legfontosabb eleme nem a technika, az épület vagy a rendfokozat, hanem az ember, a magyar katona. "A mai naptól új korszak kezdődik, amelyben újra a katona kerül a középpontba. Mert az elmúlt években sokan érezték úgy, hogy nem számítanak igazán. Hogy fontosabb lett a politika, a látszat, a személyes érdek, mint az állomány megbecsülése" - fogalmazott.

"Én nem hatalmat gyakorolni jöttem, hanem szolgálni. Az aktív állományt, a tartalékosokat, a kadétokat, a honvédelmi dolgozókat és azokat a nyugdíjas katonákat, akik egész életüket erre az országra tették fel" - mondta a miniszter, leszögezve, hogy nincs erős haza erős honvédelem nélkül, és nincs erős honvédelem megbecsült ember nélkül.

Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfelszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokbak kidolgoznak egy életpályamodellt is.

Mint mondta, a fiatalítás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe.

Közölte: a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak "legsúlyosabb ügyeinek" szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ezek közül kiemelte a kézigránát-balesetet, a védelmi-beszerzési ügynökséget ért hekkertámadás és a MiG 29-es repülők ügyét. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Ez igaz a védelmi beszerzésekere és a védelmi ipar privatizációjára is. "A honvédelem pénze nem szolgálhat magánérdeket, csak a magyar emberek biztonságát és a katonák érdekeit" - hangsúlyozta.

A miniszter videójában zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval és az önérdekkel szemben. "Modern, ütőképes (...) honvédséget építünk, amelyre a magyar embereket büszkék lehetnek, és amelyben a katona ismét büszkén viseli az egyenruhát" - fogalmazott.

(MTI)