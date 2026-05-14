2026. május 14. 18:38

Eltérő higiéniai szokások: hepatitis-járványhelyzet alakult ki Hajdúhadházon

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki - adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.

Lakossági tájékoztatójukban azt írták, "a népegészségügyi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala tájékoztatása alapján megtudtuk, hogy Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki".

A közlemény szerint a megbetegedettek számáról nincs hivatalos információjuk, a kontaktkutatásban részt vevő önkormányzati dolgozók információi alapján legfeljebb 20 emberről és több száz kontaktszemélyről beszélhetnek a városban.

Azt írták, a járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezése érdekében.

Kérik a város lakosait, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénia fenntartására. Az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek bejáratainál biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét fertőtlenítőpontok kialakításával.

Az önkormányzat látóterébe került érintett családoknak fertőtlenítő- és tisztítószereket tartalmazó csomagot juttattak el - jelezték a lakossági tájékoztatóban.

(MTI)

