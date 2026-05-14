2026. május 14. 20:21

A pénzügyminiszter a rendszerszintű korrupció felszámolását ígéri

A pénzügyminiszter a rendszerszintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte csütörtöki bejegyzésében a Facebook-oldalán.

Kármán András hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok, magyarországi kkv-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket.

Az előző kormányzat alatt a korrupció költsége hatalmas terhet jelentett a gazdaságnak és a költségvetésnek; a teljes társadalmi költsége elérte a GDP 4-8 százalékát - írta.

A korrupció közvetlen költsége megjelent a közbeszerzések túlárazásában, ami önmagában évente több ezer milliárd forint kárt okozott. Közvetett költségei pedig abból is adódtak, hogy a magángazdaságban is torzította a versenyt a NER-es cégek közbeszerzéseken kialakított erőfölénye. Mindezek pedig súlyos hatékonyságveszteséggel jártak az egész gazdaság számára - szögezte le Kármán András.

(MTI)