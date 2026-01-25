Külföld :: 2026. január 25. 23:16 ::

Ausztráliában elaltatnak egy dingófalkát, amelynek köze lehet egy fiatal svájci turista halálához

Ausztráliában a hatóságok úgy döntöttek, hogy elaltatnak egy dingófalkát, amelynek köze lehet egy fiatal svájci turista halálához - jelentette be vasárnap Andrew Powell, Queensland állam környezetvédelmi minisztere.

Az áldozatot - egy 19 éves nőt - január 19-én találták holtan az Ausztrália északkeleti partjainál fekvő K'gari-sziget egy strandján, 10 vadkutya által körülvéve. Az első vizsgálatok szerint nem sokkal halála előtt úszni mehetett a tengerbe. Bár harapásnyomokat találtak rajta, a halál legvalószínűbb okának egyelőre a vízbe fúlást tartják.

Az eset óta a szakemberek "bizonyos agresszív viselkedést" észleltek a falka tagjai körében, ezért hozták meg azt a "nehéz döntést", hogy elpusztítanak minden állatot, amelynek köze volt az incidenshez - mondta a miniszter.

Hat dingót már el is altattak, a megmaradtakat a következő napokban ölik meg - értesült az ABC News.

A korábban Fraser-szigetként ismert, a queenslandi parttól néhány kilométerre fekvő K'gari népszerű a turisták körében fehér homokja és vadvilága miatt.

Őslakosok egy helyi szervezete pert fontolgat a hatóságok ellen arra hivatkozva, hogy a dingók védett őshonos fajnak számítanak a queenslandi nemzeti parkokban.

A vélhetően házikutyából évezredekkel ezelőtt visszavadult faj mintegy 200 példánya kóborol szabadon a szigeten, amire a környezetvédelmi minisztérium szerint az is bátorítja őket, hogy egyre gyakrabban kerülnek kapcsolatba emberekkel. Az állatok képesek embereket is megsebesíteni, és olykor akár meg is ölni, főleg gyermekeket.

Három éve egy falka dingó megtámadott egy 23 éves kocogót, akit a tengerbe hajszoltak az állatok. A rendőrség szerint a nő életét csak az mentette meg, hogy egy arra járó férfi a segítségére sietett és elkergette a dingókat.

Az AP jelentése szerint a fiatalabb állatok agresszívabbá váltak, és kevésbé félnek az embertől azóta, hogy a koronavírus-világjárvány után visszatértek a turisták.

(MTI)