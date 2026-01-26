Külföld :: 2026. január 26. 21:50 ::

Trump Minnesotába küldi a határokért és kitoloncolásokért felelős különmegbízottját

Minnesotába küldi a határokért és kitoloncolásokért felelős különmegbízottját az amerikai elnök, hogy személyesen felügyelje a hatóság munkáját. Donald Trump ezt a közösségi oldalán jelentette be hétfőn.

Az elnök közölte, hogy hétfőn telefonon beszélt Tim Walz-cal, Minnesota állam demokrata párti kormányzójával, azt követően, hogy szombaton egy határőrségi ügynök lelőtte a 37 éves Alex Prettit, aki a szövetségi kormány állítása szerint lőfegyverrel a birtokában akadályozott egy bevándorlási intézkedést.

Donald Trump a Truth Social oldalán megjelent bejegyzésében "nagyon jónak" minősítette a telefonhívást, és azt írta, hogy Tim Walz együttműködést kérve fordult hozzá. Az elnök tájékoztatása szerint azt mondta a kormányzónak, hogy a szövetségi kormány bűnözőket keres, és azokat kívánja őrizetbe venni. "A kormányzó - nagyon tiszteletteljesen – megértette ezt, és a közeli jövőben beszélni fogok még vele" – írta Donald Trump.

Minnesota kormányzói hivatala közleményében "produktívnak" nevezte a kormányzó és az elnök egyeztetését, amivel kapcsolatban azt emelte ki, hogy Tim Walz pártatlan vizsgálatot kért azokban a lövöldözéseknek az ügyében, amelyekben szövetségi ügynökök érintettek. Ezen kívül azt szorgalmazta, hogy az állam bűnügyi nyomozó hivatala (Minnesota Bureau of Criminal Apprehension) kapjon szerepet a vizsgálatban.

Minneapolis-ban, Minnesota állam legnagyobb városában vasárnap is folytatódtak a tüntetések, az esti órákban aktivisták megpróbáltak behatolni egy hotelbe, ahol a bevándorlási hatóság embereit sejtették, az épület bejárati ajtaját betörték, a megmozduláson a rendőrök ismét könnygázt használtak.

Minnesota államban az év elején indult a bevándorlási hatóság átfogó intézkedése több ezer szövetségi ügynökkel, azt követően, hogy az államban szövetségi pénzeket is érintő több milliárd dolláros csalássorozatra derült fény, amely ott élő szomáliaiak közösségi szervezeteit érinti.

A bevándorlási intézkedéssorozat heves tüntetéseket váltott ki január eleje óta, január 7-én egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy aktivista tüntetőt, a 37 éve Renee Good-ot, aki autóval állta el a hatóság járműveinek útját.

(MTI)