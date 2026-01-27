Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 15 százalékról 25 százalékra emeli a dél-koreai árukra kivetett vámokat, nemtetszését jelezve azzal kapcsolatban, hogy kelet-ázsiai szövetségese nem ratifikálta a Washingtonnal kötött kereskedelmi megállapodást.
Hétfőn a Truth Socialon közzétett bejegyzésében Donald Trump közölte, hogy "mivel a koreai parlament nem ratifikálta történelmi jelentőségű kereskedelmi megállapodásunkat, ezennel 15 százalékról 25 százalékra emelkedik a vámtarifa, ami autókra, fűrészárura, gyógyszerekre és minden más, a kölcsönös vám hatálya alá tartozó árukra vonatkozik. Dél-Korea törvényhozása nem tartja be az Egyesült Államokkal kötött megállapodását" - írta Donald Trump, majd feltette a kérdést: "Miért nem hagyta jóvá a koreai törvényhozás?"
A dél-koreai elnöki hivatal azt közölte, hogy az Egyesült Államok nem értesítette hivatalosan Szöult Trump vámemelési döntéséről. Eddig az amerikai kormánytól nem érkezett hivatalos értesítés vagy magyarázat - közölte a dél-koreai elnöki hivatal.
A Fehér Ház hétfő estig nem adott ki végrehajtási rendeletet, ami jogilag hatályba emelné a magasabb vámokat.
Kim Dzsonggvan ipari miniszter, aki jelenleg Kanadában tartózkodik, hamarosan az Egyesült Államokba látogat, hogy tárgyalásokat folytasson Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel.
Az Egyesült Államok és Dél-Korea júliusban keretmegállapodást kötött, amelynek értelmében Donald Trump beleegyezett, hogy 25 százalékról 15 százalékra csökkenti a dél-koreai termékekre kivetett kölcsönös vámtarifát. A dél-koreai törvényhozás azonban még mindig nem ratifikálta a megállapodást.
(MTI)