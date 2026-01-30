Külföld :: 2026. január 30. 17:20 ::

Koalíciós megállapodást mutatott be három, többséggel együtt sem rendelkező holland párt

Az új holland koalíciós kormányt alkotó három párt bemutatta a kisebbségi kabinet létrehozásáról szóló megállapodását, valamint a következő négy évre vonatkozó terveiket - tájékoztatott a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál pénteken.

A kisebbségi kormány megalakításáról csütörtökön egyezett meg a választáson győztes 66-os Demokraták (D66), a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) és a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA). A kormányfő a D66 elnöke, Rob Jetten lehet, a 38 éves politikus ezzel a pártja első, valamint az ország történetének legfiatalabb miniszterelnöke lenne.

Az alig több mint három hónappal az előrehozott parlamenti választások után Munkához látunk címmel ismertetett megállapodás bemutatásakor Jetten közölte: jövendő kormányát együttműködési kabinetnek nevezi, amelyben a felek egyesítik majd erejüket úgy a parlamentben, mint azon kívül: együttműködnek majd "a társadalmi szervezetekkel, az iparral és minden Hollandiában élővel".

Az új kormány elött álló feladatok jelentősek - mondta a politikus, de - mint kiemelte - Hollandia szoros együttműködés révén nagyszerű országgá válhat. A fejlődés csak közösen érhető el - tette hozzá.

Jetten arról is tájékoztatott, hogy most nekikezd kabinetje összeállításának, amelyet várhatóan február 23-án mutathat majd be Vilmos Sándor holland királynak.

A pénteken ismertetett tervek szerint a jövendő holland kormány egyebek mellett jelentős, a következő években legalább 19 milliárd eurót tervez a védelemre költeni. 2029-től évente egymilliárd eurót fektetne megfizethető otthonok építésébe, és éves jövedelemellenőrzéseket vezetne be a szociális lakásbérlők számára.

Célja továbbá, hogy több rendőr kerüljön állományba, bővítené a kiberbűnözés felszámolásával foglalkozó nyomozók számát, valamint jelentősen növelné a börtönökre szánt kiadásokat. Tervezi továbbá, hogy a futballklubokkal fizettetné meg a mérkőzések nyugalmának biztosítására kirendelt rendőrségi költségeket.

Az új kormányzat emellett jelentős költségcsökkentő intézkedéseket hozna az egészségügyben és a társadalombiztosításban, beleértve a munkanélküliségi segély két évről egy évre csökkentését. Ugyanakkor az előző kabinet oktatási kiadások csökkentésére vonatkozó terveit elvetnék - derült ki az alakuló kormány bemutatott terveiből.

Az októberi választáson a 66-os Demokraták 26 helyet szerzett, csekély különbséggel megelőzve a szintén 26 mandátumot elnyerő Szabadságpártot (PVV). A Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért 22, a Kereszténydemokrata Tömörülés 18 képviselői helyhez jutott a holland parlament 150 tagú alsóházában, így a három koalíciós párt a parlamenti alsóházban 66 mandátummal rendelkezik. A törvényjavaslatokat megakadályozni is képes szenátusban sincs többsége a szövetségnek, ezért a kisebbségi kabinet az ellenzéki pártok támogatására szorul majd.

(MTI)