2026. január 30. 17:59

Gyilkolászott a Boko Haram Észak-Nigériában

Legkevesebb 25 ember életét vesztette egy támadásban, amelyet feltehetőleg a Boko Haram dzsihadista terrorszervezet fegyveresei követtek el egy észak-nigériai városban - közölték pénteken az áldozatok hozzátartozói.

A Reuters hírügynökség adatai szerint ez volt a legvéresebb dzsihadista támadás Nigériában azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök utasítására az amerikai erők karácsony napján légicsapásokat hajtottak végre ellenük feltételezett rejtekhelyeiken.

Az áldozatok munkások voltak, akik a Borno állambeli Sabon Gari városban dolgoztak egy építkezésen. A fegyveresek behatoltak a munkaterületre, és halomra lőtték őket. Aliyu Ndume, a térséget képviselő szenátor közölte, hogy "megdöbbente és elszomorította" őt ezeknek az embereknek a halála.

Egy másik fegyveres támadás is történt csütörtökön Bornóban: legkevesebb kilenc katona és két civil vesztette életét, amikor fegyveresek rajtaütöttek egy katonai bázison. A támadásban további 16 ember megsebesült. Borno, ahol a Boko Haram és az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet nyugat-afrikai csoportja (ISWAP) az utóbbi időben intenzívebbé tette támadásait katonai konvojok és civilek ellen, továbbra is a 17 éve tartó iszlamista felkelés epicentruma.

Az amerikai elnök az év végén azzal vádolta meg az ország kormányát, hogy nem védi meg a keresztény lakosokat a dzsihadista fegyveresektől. Az amerikai erők a nigériai hatóságokkal együttműködve mértek légcsapásokat december 25-én terrorista célpontoka. Nigéria közölte, hogy továbbra is együttműködik Washingtonnal a belbiztonság javítása érdekében.

(MTI)