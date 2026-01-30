Külföld :: 2026. január 30. 22:12 ::

Milei szükséghelyzetet hirdetett ki a Patagóniában pusztító erdőtüzek miatt

Javier Milei argentin elnök szükséghelyzetet hirdetett ki a Patagóniában pusztító erdőtüzek miatt.

Az argentin nyár kezdete óta több mint 200 ezer hektárnyi terület lett erdőtüzek martaléka pénteki médiajelentések szerint. A szükséghelyzet az ország négy déli tartományában lépett életbe. A tűz Chubut, La Pampa, Neuquén és Río de Negro tartományok egyes részeiben tombol.

Az ősi vörösfenyőiről és kristálytiszta tavairól híres chubuti Los Alerces Nemzeti Parkban mintegy 250 tűzoltó küzd a lángokkal hozzávetőlegesen tízezer hektáros területen – közölte a Szövetségi Katasztrófa-elhárítási Hivatal (AFE). A park 2017-ben került fel az UNESCO világörökségi listájára.

A veszélyhelyzet kihirdetésének célja az erdőtüzek elleni küzdelem jobb összehangolása és a segítségnyújtás.

A magas hőmérséklet és az erős szelek tovább nehezítik a tűzoltók munkáját. A helyi hatóságok szerint Chubutban 1965 óta a legsúlyosabb aszály tombol.

"A szárazság és az erős szelek jellemezte kedvezőtlen időjárási körülmények szükséghelyzet kialakulásához vezettek a térségben, amelynek a rosszabbodása jelentős környezeti károkat okoz, veszélyezteti az ott élő emberek életét és tulajdonát" – áll a helyi közlönyben közzétett rendeletben.

Az erdőtüzek 2025 végén kezdődtek, a hatóságok szerint néhány esetben szándékos gyújtogatás történt.

(MTI)