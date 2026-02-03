Külföld :: 2026. február 3. 18:37 ::

Lemondott felsőházi tagságáról a brit Munkáspárt egykori főideológusa az Epstein-botrány miatt, a kormány feljelentést tett ellene

Lemondott a brit parlament felső kamarájában, a Lordok Házában viselt tagságáról és az ezzel járó címekről kedden Peter Mandelson, a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusa és egykori főidelógusa, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete, miután újabb részletek derültek ki a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott szoros baráti és üzleti kapcsolatairól.

A brit kormány az e kapcsolatokról nyilvánosságra került akták tartalma alapján kedden rendőrségi feljelentést tett Mandelson ellen. Az ügy az utóbbi évtizedek legsúlyosabb brit belpolitikai botrányává kezd szélesedni.

Már hónapokkal ezelőtt is több olyan email nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodtak, hogy Mandelson - akit eddigi felsőházi tagsága a Lord előnév viselésére jogosított - igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel. Ezeknek az információknak a hatására Keir Starmer miniszterelnök tavaly szeptemberben utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.

Mandelsont nem egészen egy évvel korábban nevezték ki Nagy-Britannia washingtoni nagykövetévé, amely a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége.

Az amerikai igazságügyminisztérium a hétvégén újabb több millió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban is számos olyan részlet - köztük rengeteg emailüzenet-váltás - szerepel, amely Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolataira vall.

A legnagyobb horderejű, kedden nyilvánosságra került új információk közé tartozik, hogy Mandelson a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején - amikor Gordon Brown akkori munkáspárti miniszterelnök kormányában az üzleti ügyek minisztere volt - bizalmas kormányzati iratokat szolgáltatott ki a válság kezeléséről és Brown terveiről Epsteinnek, aki a hatósági gyanú szerint ezeknek az információknak a birtokában bennfentes kereskedési tranzakciókat is lebonyolíthatott.

A jogosulatlanul megszerzett információk birtokában elkövetett bennfentes kereskedés súlyos gazdasági bűncselekmény Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt.

Mandelson már előző nap bejelentette, hogy kilép a Munkáspártból, kedden pedig hivatalosan lemondott a Lordok Házában viselt tagságáról is. Ezzel megelőzte a kormányt, amely már Mandelson keddi bejelentése előtt megkezdte az egykori politikus felsőházi tagságának és a Lord előnév viselési jogosultságának visszavonásáról szóló törvényi határozat előkészítését.

A kormány ugyanakkor kedden bejelentette, hogy a bizalmas kormányzati információk kiszolgáltatása ügyében rendőrségi feljelentést tett Mandelson ellen.

Mandelson személyében a 2024-es nagy-britanniai választás óta ismét kormányzó Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a brit nagypolitikából.

Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő, a korábbi évtizedek sokszor balosnak, szocialistának minősített Munkáspártjára alig hasonlító "Új Labour" főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában.

Blair a Mandelson irányításával kialakított Új Labour élén - mindeddig példátlan módon - egymás után háromszor vezette választási győzelemre a Munkáspártot, és 1997-től 2007-ig volt Nagy-Britannia miniszterelnöke.

Nem Lord Mandelson ugyanakkor az első nagy befolyású brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-ügy okozta a bukását.

András egykori yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekéről, a jelenlegi uralkodó, III. Károly király öccséről is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló - aki tavaly állítólag öngyilkosságot követett el - az incidens idején még kiskorú volt.

Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az udvar az utóbbi hónapokban megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a hercegi címet is, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.

Andrásra a brit kormány részéről is jelentős nyomás nehezedik annak érdekében, hogy tegyen eleget az amerikai képviselőház tavalyi felszólításának, és vegyen részt a ház meghallgatásán az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai ügyében.

(MTI nyomán)