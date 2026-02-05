Külföld :: 2026. február 5. 18:56 ::

Hosszú börtönbüntetésekre ítélték Azerbajdzsánban az egykori szakadár térség vezetőit

Hosszú börtönbüntetésekre ítélték Azerbajdzsánban az egykori szakadár Hegyi-Karabah terségének vezetőit, az ítéletek 20 év börtöntől életfogytiglani szabadságvesztésig terjednek - ismertette csütörtökön az AzerTAdzs állami hírügynökség.

A tájékoztatás szerint Araik Harutjunján volt karabahi elnök (2020-2023) életfogytiglani szabadságvesztést kapott. Levon Mnacakanján volt karabahi védelmi minisztert (2015-2018), David Babaján volt külügyminisztert (2021-2023), David Iskanjánt, a parlament volt elnökét (2023) és David Manukjánt, a hadsereg főparancsnok-helyettesét szintén életfogytiglani börtönnel sújtották.

Arkagyij Gukacján (1997-2007) és Bako Szaakján (2007-2020) volt elnökökre 20 év szabadságvesztést szabtak ki. Utóbbi két vádlott esetében a törvényszék figyelembe vette, hogy a két volt hegyi-karabahi vezető betöltötte a 65. életévét, így az azeri törvények értelmében nem szabható ki a legsúlyosabb büntetés, vagyis az életfogytiglani bebörtönzés, bár a per során a hírügynökség szerint bizonyítást nyert bűnösségük olyan bűncselekmények elkövetésében, amelyek egyébként indokolttá tették volna ezt.

A bakui katonai törvényszék előtt zajló perben most összesen 15 vádlottat marasztaltak el, a fennmaradó nyolc vádlott 15-től 19 évig terjedő börtönbüntetést kapott.

Hegyi-Karabah volt vezetését egyebek között agressziós háború kitervelésével, előkészítésével, illetve megvalósításával vádolták meg, továbbá népirtással, kínzással, zsoldostevékenységgel, a háború normáinak és hagyományainak megsértésével, a nemzetközi humanitárius jog előírásainak megsértésével fegyveres konfliktus körülményei között, valamint terrorizmussal, terrorizmus finanszírozásával és bűnszervezet létrehozásával.

Hegyi-Karabah a nemzetközi jog szerint mindig is Azerbajdzsánhoz tartozott, de az 1990-es évektől az örmény hadsereg segítségével külön államként kormányozta magát. Az azeri hadsereg 2023 szeptemberében szerezte vissza az ellenőrzést a terület felett. A Karabahban élő mintegy százezer örmény közül szinte mindenki Örményországba menekült. A szakadár régió számos korábbi vezetőjét azonban letartóztatták és Bakuba szállították.

(MTI)