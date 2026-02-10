Külföld :: 2026. február 10. 07:00 ::

Buckingham-palota: az udvar kész együttműködni a rendőrséggel András volt yorki herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatainak feltárásában

A Buckingham-palota szóvivője szerint az udvar kész együttműködni a rendőrséggel András volt yorki herceg és a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzember, Jeffrey Epstein kapcsolatainak feltárásában.

A brit királyi család londoni hivatalának illetékese hétfő esti közleményében úgy fogalmazott: III. Károly király eddig is egyértelművé tette szavakban "és példátlan lépések formájában", hogy rendkívüli mértékben aggasztják az öccse, a hercegi címétől már megfosztott András magatartásáról folyamatosan nyilvánosságra kerülő egyre újabb állítások.

A szóvivő szerint a szóban forgó konkrét ügyek tisztázása "Mountbatten-Windsor úr" feladata, az udvar azonban a rendőrség megkeresése esetén készen áll arra, hogy támogatást nyújtson a vizsgálathoz.

A Buckingham-palota illetékesének megfogalmazásai arra utalnak, hogy az udvar III. Károly király kezdeményezésére nemrégiben példátlan módon megvonta Andrástól - a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekétől, Károly öccsétől - a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a hercegi címet is, így a volt yorki herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.

Ennek közvetlen előzményeként Andrásról kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel, aki fiatal nők - nem egyszer gyerekkorú lányok - sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt.

A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló - aki tavaly állítólag öngyilkosságot követett el - az incidens idején még kiskorú volt. Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az Epstein-ügyről az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott újabb aktákból kiderült, hogy András bizalmas információkat is átadott a néhai amerikai mágnásnak a brit kormány külföldi fejlesztési terveiről.

András 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot, és az újonnan előkerült Epstein-akták szerint 2010-ben és 2011-ben több elektronikus levélben tájékoztatta Epsteint London külföldi kormányzati fejlesztési terveiről, köztük az afganisztáni újjáépítésben tervezett brit beruházásokról. Ebben az ügyben a windsori királyi rezidencia - András egykori lakhelye - szerinti területileg illetékes angliai rendőrség, a Thames Valley Police bűnügyi vizsgálatot kezdett, de a nyomozók eddig nem keresték meg az udvart András kihallgatása végett.

Az amerikai képviselőház a demokrata képviselők kezdeményezésére viszont már tavaly novemberben levélben szólította fel a korábbi herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt.

A testület november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó 66 éves öccse azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra.

Keir Starmer brit miniszterelnök ugyanakkor az újabb terhelő adatok nyilvánosságra kerülése után felszólította a korábbi herceget, hogy tegyen eleget a képviselőház kérésének, és vegyen részt a bizottsági meghallgatáson.

(MTI nyomán)