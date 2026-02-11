Külföld :: 2026. február 11. 07:18 ::

A boszniai ügyészség is vizsgálja a szarajevói "embervadásztúrák" ügyét

Vizsgálat folyik Bosznia-Hercegovinában az úgynevezett szarajevói embervadásztúrák ügyében - erősítette meg a bosznia-hercegovinai ügyészség.

A tájékoztatás szerint a háborús bűncselekményekkel foglalkozó különleges osztályon nyilvántartott ügyben az ügyész utasítására jelenleg is különböző vizsgálatok zajlanak.

Az ügyészség tavaly év végén felvette a kapcsolatot az olasz igazságügyi szervekkel, illetve az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusával (MICT) az állítások ellenőrzése céljából.

Az olasz sajtó tavaly november elején számolt be arról, hogy a milánói ügyészség vizsgálja: fizettek-e pénzt a boszniai háború idején külföldiek azért, hogy a kilencvenes években, Szarajevó ostroma alatt a várost körülvevő dombokról védtelen civilekre lőhessenek.

A milánói eljárás közvetlen előzménye Ezio Gavazzeni olasz újságíró és regényíró feljelentése volt. Gavazzeni azt állította, hogy olaszok és más külföldiek pénzt fizettek a boszniai szerb erők tagjainak azért, hogy részt vehessenek a civilek elleni lövöldözésekben. Gavazzeni szerint az ügy feltárására Miran Zupanic szlovén rendező 2022-ben bemutatott Sarajevo Safari című dokumentumfilmje ösztönözte. Elmondása alapján a résztvevők jelentős összegeket fizettek, az olaszok pedig gyakran Triesztben találkoztak, majd Belgrádba utaztak, ahonnan boszniai szerb katonák kísérték őket a Szarajevóra néző magaslatokra.

Az ügyben vizsgált bűncselekmények az olasz jog szerint nem évülnek el.

A nyomozás első azonosított gyanúsítottja egy 80 éves olasz férfi, aki korábban teherautósofőrként dolgozott. A férfit többrendbeli, előre kitervelt emberöléssel gyanúsítják, amelyeket az olasz jog szerint aljas indíték súlyosbíthat. A gyanú szerint más, egyelőre ismeretlen személyekkel együtt vett részt olyan bűncselekményekben, amelyek során 1992 és 1995 között, a Szarajevót körülvevő dombokról leadott lövések következtében védtelen civilek - köztük nők, idősek és gyermekek - vesztették életüket. Egyelőre nem tisztázott, hogy a gyanúsított maga is leadott-e lövéseket civilekre, avagy a lövöldözésekhez kapcsolódó szállítási és szervezési feladatokban működött közre. A gyanúsított szabadlábon védekezik, a milánói ügyészség február 9-ére idézte be kihallgatásra.

Szarajevó 1992 és 1995 között ostrom alatt állt, miután Bosznia-Hercegovina kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. A várost körülvevő dombokról indított tüzérségi támadások és az orvlövészek által leadott lövések következtében mintegy 11 ezer civil halt meg.

Az áldozatokat képviselő szervezetek adatai és nemzetközi bírósági ítéletek szerint a csaknem négy évig tartó szarajevói ostrom során minden tizedik megölt gyermek mesterlövész által leadott lövés áldozata volt, több mint 14 ezer gyermek pedig megsebesült.

A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló Hágai Nemzetközi Törvényszék korábbi ítéleteiben megállapította: a mesterlövészkampány célja Szarajevó civil lakosságának megfélemlítése és terrorizálása volt.

(MTI)