Mély válságban a német ipar: 124 ezer munkahely szűnt meg tavaly

Németországban 5,38 millióan dolgoztak az ipari szektorban tavaly, ez 124 ezerrel (2,3 százalékkal) kevesebb az egy évvel korábbihoz képest - áll az EY tanácsadó cég jelentésében, amit a dpa német hírügynökség idézett.

A tavalyi létszámleépítés csaknem a duplája a 2024. évinek. A legtöbb embert, mintegy 50 ezret az autóiparból bocsátották el tavaly, de 2 ezerrel csökkent az alkalmazottak létszáma a vegyiparban és a gyógyszeriparban.

Jan Brorhilker, az EY szakértője szerint "a német ipar mély válságban van. Valódi és kézzelfogható gazdasági fellendülésre van szükség a további létszámleépítések elkerülése érdekében".

Az ipari ágazat bevétele mintegy 5 százalékkal csökkent 2023 óta - áll a jelentésben. Tavaly az ágazati bevétel 1,1 százalékkal mérséklődött, és a tavalyi utolsó negyedévben már a tizedik egymást követő negyedévben jegyeztek föl bevételcsökkenést. A legnagyobb visszaesést az autó-, textil- és papíripari ágazatban mérték.

A jelentés összeállítói szerint 2019-hez, a pandémia előtti utolsó évhez képest az ipari ágazatban foglalkoztatottak száma mintegy 5 százalékkal, közel 266 ezerrel csökkent. Ezen belül csak az autóipar 111 ezer foglalkoztatottját, dolgozóinak mintegy 13 százalékát vesztette el. A textiliparban és a kohászatban is komoly létszámleépítésekre került sor, 16 százalékos, illetve 13 százalékos.

Elemzők azzal számolnak, hogy idén 1 százalék körüli mértékben nő a német gazdaság teljesítménye az elmúlt évek stagnálása után. Kézzelfogható változás azonban csak 2027-ben lehet, amikor a tanulmány szerzői szerint a megnövekedett kormányzati kiadások a védelmi és az infrastrukturális beruházások terén elkezdik növelni a GDP-t.

(MTI)