Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. február 17. 21:55 ::

35 terrorizmusért elítélt iszlamista szabadul idén "Francia"országban

Franciaországban az idei év folyamán 35 terrorizmus miatt elítélt iszlamistát helyeznek szabadlábra - közölte kedden a terrorelhárítási ügyészség vezetője, Olivier Christen a Le Monde című napilapnak adott interjúban.

A terrorelhárítási ügyészséget 2019-ben hozták létre Franciaországban. A szervezet azóta 101 pert kezdeményezett, míg a létrehozását megelőző 25 évben alig tíz pert tartottak az országban terrorizmus miatt.

A vádhatóság adatai szerint az elmúlt öt évben 339 iszlamista terrorizmus miatt elítélt rab szabadult ki, közülük tavaly 46-an.

Köztük volt Brahim Bahrir is, aki pénteken késsel fenyegetett meg rendőröket a párizsi Diadalívnél, mielőtt azok rálőttek és megsebesítették.

Az iszlamista még aznap este belehalt sebeibe.

A férfit 2013-ban Belgiumban ítélték el terrorizmus miatt, miután késsel támadt két rendőrre. Mivel francia állampolgár volt, a Belgiumban kiszabott büntetését Franciaországban tölthette le. December 24-én helyezték szabadlábra, azóta rendőri felügyelet alatt állt.

A terrorelhárítási ügyész tájékoztatása szerint 2021-ben a börtönből szabadulók mintegy 21 százalékát ítélték el erőszakos cselekmények vagy merényletkísérletek miatt, ez a szám 2025-re közel 33 százalékra nőtt, és 2026-ra várhatóan 52 százalékra emelkedik.

Az elmúlt öt évben szabadlábra helyezett 339 elítélt közül 57-en visszakerültek a börtönbe, 49 százalékuk azért, mert nem tartotta be a rendőri felügyelet szabályait, 21 százalékuk adminisztratív intézkedés megsértése miatt, 18 százalékuk köztörvényes szabálysértés miatt, 7 százalékuk esetében terrorizmusra való felbujtás vagy provokáció volt az ok, míg 5 százalékukat erőszakos cselekmények vagy merényletek előkészítése miatt börtönözték be újra az ügyészség szerint.

(MTI)