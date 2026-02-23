Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. február 23. 18:17 ::

Megint mecsetet rongáltak a telepes terroristák Ciszjordániában

Izraeli telepesek megrongáltak egy mecsetet hétfő hajnalban a ciszjordániai Tell településen. Szórófejes festékekkel sértő kifejezéseket festettek a falakra, és tüzet gyújottak - közölte a Palesztin Nemzeti Hatóság vallásügyi minisztériuma.

A hívek a napi első imádság idejére érkeztek, amikor felfedezték a rongálást és a még parázsló tüzet, amely még akkor is füstölgött az Abu Bakr Al-Sziddik mecset előcsarnokában.

"Nagyon megdöbbentem, amikor kinyitottam az ajtót" - mondta Munir Ramdan, aki a mecset közelében lakik. "A tűz még égett, az ajtók és az ablakok be voltak törve. A biztonsági kamera felvételei két férfit mutattak, akik benzines palackot és festékszórót vittek, és a mecsethez tartottak, majd nem sokkal később elfutottak" - mondta Ramdan.

A palesztin vallásügyi minisztérium közölte, hogy a telepesek tavaly 45 mecsetet támadtak és rongáltak meg Ciszjordániában.

Az izraeli hatóságok közölték, hogy keresik a gyanúsítottakat, és határozottan elítélik a vallási intézmények megrongálását.

(MTI)