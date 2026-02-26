Külföld :: 2026. február 26. 21:12 ::

Véget ért az Egyesült Államok és Irán megbeszéléseinek harmadik fordulója

Véget ért az iráni atomprogrammal kapcsolatos, a síita állam és az Egyesült Államok között zajló egyeztetések harmadik fordulója csütörtökön Genfben.

A közvetítést végző Omán külügyminisztere, Badr al-Buszaidi "jelentős előrelépésekről" tett említést az X-en tett bejegyzésében. "Hamarosan újból összeülünk a fővárosainkban lefolytatott konzultációkat követően" - tette hozzá.

Buszaidi szerint a jövő héten a tárgyalófelek technikai szintű megbeszéléseket terveznek Bécsben. Amennyiben ezek meglesznek, ki lehet dolgozni egy lehetséges megállapodás részleteit - fűzte hozzá.

Az Egyesült Államok meg akarja akadályozni, hogy a teheráni vezetés atomfegyvereket fejlesszen ki. Irán ugyanakkor tagadja, hogy ilyen szándékai lennének, de hajlandónak mutatkozott korlátozni nukleáris programját. Cserébe azonban Teherán a szigorú gazdasági szankciók feloldását követeli. Szerdán Teherán Washingtonnak átadta egy új megállapodás tervezetét, amelynek részletei nem kerültek nyilvánosságra.

A megbeszélésekben Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója is részt vesz. Az iráni sajtóban felvételek jelentek meg az ománi külügyminiszterrel csütörtök reggel tartott találkozójáról.

Buszaidi a tárgyalások előtt találkozott Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Donald Trump amerikai elnök vejével, Jared Kushnerral is. Az ománi külügyminisztérium közlése szerint megvitatták "az iráni oldal álláspontját és javaslatait", valamint az amerikai fél válaszait ezekre. A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a tárgyalópartnerek "eltökéltek" voltak, és a hangulat "konstruktív" volt. Omán pedig a tárgyalásokon "példátlanul nyitott az új és kreatív ötletekre, illetve megoldásokra".

(MTI)