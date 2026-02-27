Külföld :: 2026. február 27. 10:42 ::

Száz éve uralt választókörzetet veszített el a brit Munkáspárt, miközben a konzervatív jelölt két százalékot sem kapott

Csaknem száz éve birtokolt választókörzetet veszített el a kormányzó brit Munkáspárt egy időközi parlamenti választáson.

Az északnyugat-angliai Gorton and Denton alsóházi képviselői helyét nagy fölénnyel a Zöld Párt szerezte meg, amely eddig soha nem győzött angliai időközi választáson, a 2024 óta kormányon lévő Munkáspárt ugyanakkor a harmadik helyre szorult a Zöldek és a radikálisan EU- és bevándorlásellenes, Nigel Farage vezette Reform UK mögött.

A Manchesterhez tartozó Gorton and Denton körzetben a korábbi munkáspárti képviselő, Andrew Gwynne - aki egymás után hat választást nyert itt - egészségi okokra hivatkozva január végén lemondott, miután tavaly felfüggesztették munkáspárti tagságát közösségi portálokon megjelent, sértőnek és rasszistának minősített bejegyzései miatt.

A pénteken véglegessé vált adatok alapján a parlamenti hely betöltésére kiírt, előző nap tartott időközi választáson a Zöldek jelöltje, Hannah Spencer győzött a szavazatok 40,6 százalékával.

A Reform UK 28,7 százalékkal a második, a kormányzó Munkáspárt 25,4 százalékkal a harmadik helyen végzett.

Ez azt jelenti, hogy a Labour szavazataránya ebben a körzetben pontosan a felére zuhant, az előző képviselő, Andrew Gwynne ugyanis a 2024-ben tartott legutóbbi országos parlamenti választásokon a voksok 50,8 százalékának megszerzésével győzött.

Ezt a manchesteri választókerületet 1931 óta folyamatosan a Munkáspárt képviselte a londoni alsóházban, vagyis a kormánypárt 95 év után veszítette el ezt a körzetet.

A Zöldek ugyanakkor a brit politikatörténetben most először nyertek időközi parlamenti választást, és más időközi választásokon még soha nem szereztek 10 százaléknál nagyobb szavazatarányt.

A legnagyobb ellenzéki parlamenti erő, a Konzervatív Párt, amely 2010-től 2024-ig kormányon volt Nagy-Britanniában, a mostani időközi választáson a voksok alig 1,9 százalékát kapta. Ez a konzervatívok eddigi legrosszabb időközi választási eredménye.

Ugyancsak most először fordult elő az angliai időközi választások történetében, hogy nem a két hagyományos nagypárt, a Munkáspárt vagy a Konzervatív Párt osztozik egy időközi parlamenti választás eredményének első két helyén.

Sir John Curtice professzor, az egyik legtekintélyesebb és legismertebb brit választási szakértő a mostani eredményt kommentáló pénteki nyilatkozatában "szeizmikus léptékű" politikai fejleménynek nevezte az eredményt. Kiemelte: soha nem tűnt még ennyire gyengének a hagyományos kétpárti brit politikai berendezkedési modell, amelyben a Konzervatív Párt és a Labour a második világháború óta domináns szerepet töltött be.

Curtice szerint nem fér kétség ahhoz, hogy a mostani eredmény újabb kérdéseket vet fel a Munkáspárt parlamenti frakciójában a párt vezetője, Keir Starmer miniszterelnök politikai jövőjével kapcsolatban.

Starmer pozícióját már jelentősen megingatták az utóbbi időszak belpolitikai botrányai, mindenekelőtt a Labour egykori legbefolyásosabb ideológusa, Peter Mandelson ügye.

Mandelsont számos figyelmeztetés ellenére Starmer 2024-ben Nagy-Britannia washingtoni nagykövetévé nevezte ki, ám a veterán Labour-politikust nem egészen egy év után vissza kellett hívni a brit diplomáciai külszolgálat legnagyobb presztizsű posztjáról, miután kiderült, hogy szoros baráti és üzleti kapcsolatokat ápolt a súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt, 2019-ben börtönében elhunyt néhai amerikai zsidó pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel.

Mandelsont a héten Londonban őrizetbe is vették azzal a gyanúval, hogy a korábbi években bizalmas brit kormányzati adatokat szolgáltatott ki Epsteinnek.

Starmert már a Mandelson-botrány kirobbanása után is számos munkáspárti képviselő távozásra szólította fel.

(MTI nyomán)