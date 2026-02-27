Külföld :: 2026. február 27. 16:59 ::

Von der Leyenék ideiglenesen mégis bevezetik a Mercosur-megállapodást, hiába nem szavazta meg az EP

Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben pénteken.

Hangsúlyozta: az alkalmazás "természeténél fogva" ideiglenes, és az uniós szerződésekkel összhangban a megállapodás csak akkor köthető meg teljes mértékben, ha az Európai Parlament ahozzájárulását adta. A bizottság ezért továbbra is szorosan együttműködik valamennyi uniós intézménnyel, a tagállamokkal és az érintett szereplőkkel annak érdekében, hogy az eljárás zökkenőmentes és átlátható legyen - tette hozzá.



Ursula meglepetésében nincs sok öröm (fotó: Teresa Suarez / EFE)

Ursula von der Leyen emlékeztetett: Uruguay és Argentína csütörtökön elsőként ratifikálta az EU-Mercosur megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi őket. Mint fogalmazott, ez a partnerek bizalmát és eltökéltségét mutatja a kapcsolatok elmélyítése és a megállapodás működőképessé tétele iránt.

Mint mondta, a megállapodás 720 millió fős piacot hoz létre, számtalan lehetőséget nyit meg, és milliárdnyi vámot szüntet meg. Lehetővé teszi az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy olyan piacokhoz és mérethatékonysághoz férjenek hozzá, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Emellett - tette hozzá - stratégiai előnyt biztosít Európának egy éles versennyel jellemezhető globális környezetben.

A bizottsági elnök emlékeztetett: januárban az Európai Tanács felhatalmazta a bizottságot arra, hogy az első Mercosur-ország ratifikációját követően ideiglenesen alkalmazza a megállapodást. Az elmúlt hetekben a bizottság intenzív egyeztetéseket folytatott a tagállamokkal és az Európai Parlament képviselőivel.

Ursula von der Leyen zárásként úgy fogalmazott: a Mercosur az évszázad első felének egyik legjelentősebb kereskedelmi megállapodása, amely mély politikai együttműködést teremt olyan partnerekkel, akik a nyitott és szabályokon alapuló kereskedelemben hisznek. Hangsúlyozta: a megállapodás az ellenálló képességről, a növekedésről és arról szól, hogy Európa maga alakítja a saját jövőjét.

A megállapodást a korábban támogató Fidesznek ez nem tetszik

A Mercosur-megállapodás végrehajtása merénylet az európai gazdák ellen - reagált a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének pénteki bejelentésére.

(Korábban nekik sem volt bajuk a gazdák elárulásával - a szerk.) A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a bejelentés "a gazdák nyílt színi elárulása és minden demokratikus alapelv semmibevétele".

"Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is végrehajtják a Mercosur-megállapodást. Átmeneti időszakra hivatkoznak, de ez csak politikai színjáték. A döntés élesen szembe megy az Európai Parlament korábbi döntésével, amely bírósághoz utalta az ügyet. Egyben arculcsapást jelent az európai gazdák számára, akik egyre nagyobb tüntetéseken fejezték ki tiltakozásukat Európa számos országában" - írták.

Hozzátették: a megállapodást azért ellenzik, mert az "európai gazdák tömegeit teheti tönkre".

"Óriási mennyiségű mezőgazdasági terméket engednek be az európai piacra. Az európai gazdáknak óriáscégekkel kellene versenyezniük, úgy, hogy közben 20 százalékkal csökkentik a támogatásaikat. Ráadásul a dél amerikai gazdálkodóknak nem kell ugyanazoknak a szabályoknak megfelelniük, ami önmagában is óriási versenyhátrány" - írták.

Kiemelték: "a Mercosur-megállapodást Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze". "Ursula von der Leyen a néppártból érkezik, az agrárbiztos a néppártból érkezik, mint ahogy az Európai Parlament megállapodás-párti hangadói is" - jegyezték meg.

A képviselőcsoport hozzátette: "Manfred Weber tiszteletét fejezte ki a szerződést ratifikáló Argentínának és Uruguay-nak. Nekik megadják a tiszteletet, de az európai és a magyar gazdáktól ezt megtagadják".

"A Fidesz-KDNP mindent meg fog tenni azért, hogy a brüsszeli nagykoalíció döntései minél kisebb kárt okozzanak a magyar gazdáknak. Ebben a vitában csak a kormánypártokra számíthatnak" - írták.

Macron: "rossz meglepetés"

Emmanuel Macron francia államfő pénteken úgy vélte, hogy az Európai Bizottság döntése a Mercosur latin-amerikai országokkal kötött kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról "rossz meglepetés" Franciaország számára, amely ellenzi azt, és "rossz módszer" az Európai Parlament számára.

"Az Európai Bizottság egyoldalúan úgy döntött, hogy ideiglenesen alkalmazza a Mercosurral kötött megállapodást, még úgy is, hogy az Európai Parlament még nem szavazta meg azt. Ezzel súlyos felelősséget vállal magára" - mondta a köztársasági elnök Robert Golob szlovén miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján Párizsban.

"Ez nagy felelősség a gazdák iránt, akik kifejezték aggodalmaikat, és akiknek az európaiak még nem biztosították a szükséges átláthatóságot" - mondta Macron, hozzátéve, hogy ez a döntés "megerősíti a bizonytalanságukat".

"Ez nagy felelősség az európai állampolgárok és képviselőik iránt is, akik nem kapták meg a megfelelő tiszteletet" - tette hozzá az államfő.

"Franciaország számára ez meglepetés, mégpedig egy rossz meglepetés. És az Európai Parlamenttel szemben ez egy rossz módszer" hangsúlyozta.

A francia elnök ígéretet tett arra, gondoskodik arról, hogy "azt, amit az elmúlt hónapokban keményen tárgyaltunk, betartsák" a Mercosurral folytatott mezőgazdasági kereskedelem szabályainak tekintetében.

"Nem fogunk engedni a szabályok betartásából, mert Európánk az utóbbi években jelentősen megnehezítette a szabályokat a termelőink számára. És ezért soha nem fogok támogatni egy olyan megállapodást, amely megengedő az importált termékekkel szemben és szigorú a hazai termelésünkkel szemben, mert ez ellentmondásos az európai fogyasztó számára, és bűncselekmény az európai szuverenitás szempontjából" - mondta Emmanuel Macron.

(MTI)