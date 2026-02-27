Külföld :: 2026. február 27. 22:27 ::

1500 francia orvos és 15 millió páciensük adatát lophatták el kiberbűnözők

Egy 1500 francia orvost célzó kibertámadás 2025 végén betegadatok kiszivárgásához vezetett - jelentette be pénteken a megtámadott szoftvert gyártó cég, az egészségügyi minisztérium pedig 15 millióra becsülte az érintett páciensek számát.

A Cegedim Santé, az MLM szoftver kiadója, amelyet Franciaországban 3800 orvos használ, azt közölte, hogy 1500 orvos kibertámadás áldozata lett, amelyet 2025 végén az "alkalmazási lekérdezések rendellenes viselkedése" alapján azonosítottak.

"Mélyreható nyomozás alapján kiderült, hogy az MLM szoftverparkban található betegek személyes adatait illegálisan megtekintették vagy ellopták" - olvasható a cég közleményében.

Az érintett adatok "kizárólag" a betegek adminisztratív nyilvántartásából származnak (név, vezetéknév, nem, születési dátum, telefon...) amelyek azonban "nagyon korlátozott számú" esetben tartalmazhattak "orvostól származó személyes megjegyzéseket érzékeny információkkal kapcsolatban" - jelezte a cég.

Az egészségügyi minisztérium megerősítette, hogy az "adminisztratív adatok", mint például a "név, vezetéknév, telefonszám és/vagy postai cím" kiszivárogtak, és hogy 15 millió francia érintett.

"Mintegy 169 ezer páciens esetében ezek az adatok az orvosok által ellátott megjegyzésekkel vannak ellátva, amelyek közül néhány érzékeny adat lehet, azaz az esetek 1 százalékáról" van szó - jelezte a tárca egy sajtótájékoztatón, amelyet azt követően tartottak, hogy a France 2 köztelevízió leleplezte a kibertámadást. A csatorna úgy értesült, hogy vezető politikusokról szóló információk is szerepelnek a kiszivárgott adatokban.

Stéphanie Rist egészségügyi miniszter azt kérte a Cegedim Santétól, hogy számoljon be az incidens okairól, a végrehajtott "korrekciós intézkedésekről" és a "garanciákról", amelyeket a további adatlopások megelőzése érdekében elrendelt.

(MTI)