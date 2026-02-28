Külföld :: 2026. február 28. 22:50 ::

A pacifista alkotmány felülvizsgálata ellen tüntettek Japánban

Csaknem ezren tüntettek péntek este Tokióban a miniszterelnök rezidenciája előtt a kormánynak a szigetország pacifista alkotmánya felülvizsgálatáról szóló terve ellen.

Helyszíni beszámolók szerint az emberek a többi között "Mondj nemet a háborúra, védd meg az alkotmányt!", illetve -Takaicsi Szanae kormányfőre utalva - "Nem a háborúra, nem Takaicsire" feliratú táblákat tartottak a magasba.

Megválasztása óta Takaicsi Szanae többször leszögezte: igyekszik beváltani korábbi ígéretét, azaz felgyorsítaná az alkotmány reformjáról szóló egyeztetéseket, amelyek a többi között a japán fegyveres erők státuszának változtatását célozzák.

Japán 1947-ben elfogadott alkotmányának kilencedik cikke kimondja, hogy az országnak nem lehet hadserege, hanem csak "önvédelmi ereje". Ez a fegyveres erő megalakulása óta nem vett részt tényleges harci cselekményekben, legfeljebb külföldi békefenntartó bevetésekben.

Múlt heti beszédében a miniszterelnök elmondta, hogy az idén a japán védelmi politika három kulcsfontosságú, 1967-ben elfogadott alapelvét is felül akarja vizsgálni, egyebek között megvitatná azt, a második világháború lezárása után önként vállalt, majd jogilag is rögzített fegyverexport-tilalmat, amely megtiltja Tokiónak, hogy halálos fegyvereket adjon el más országoknak.

(MTI)