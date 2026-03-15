2026. március 15. 10:34

Vasárnap rendezik a 98. Oscar-díjátadó gálát Los Angelesben

Helyi idő szerint vasárnap este rendezik meg a 98. Oscar-díjátadó gálát a Los Angeles-i Dolby Színházban. A Disney+ steramingszolgáltató programján a magyar nézők számára hétfőre virradóra élőben közvetített műsor házigazdája Conan O'Brian Emmy-díjas amerikai komikus lesz.

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) szavazásra jogosult tagsága 24 kategóriában ítélte oda a díjait. Idén egy új mezőny is nyílt, a legjobb szereplőválogatás (casting) kategóriája.

A legjobb film-kategóriában tíz alkotás verseng a fődíjért: Ryan Coogler 16 kategóriában jelölt Bűnösök és Paul Thomas Anderson 13 kategóriában esélyes Egyik csata a másik után című filmje mellett a Bugonia, az F1, a Frankenstein, a Hamnet, a Marty Supreme, A titkos ügynök, az Érzelmi érték és Az álmok vágányán.

A nemzetközi film-kategóriában ugyancsak szerepel A titkos ügynök című brazil és az Érzelmi érték című norvég produkció, és díjesélyes Dzsafar Panahi iráni rendező Csak egy baleset című, francia színekben versenyző drámája, a spanyol Tánc a sivatagban, továbbá a tunéziai The Voice of Hind Rajab is.

A több mint háromórás műsor fellépői között lesz a K-pop démonvadászok című Oscar-jelölt animációs film szintén Oscar-esélyes, Golden című betétdalát előadó háromfős K-pop lánybanda, valamint a Bűnösökben elhangzó I Lied to You című számot éneklő Miles Caton.

A hagyományokhoz híven a díjátadók között lesz az estén a tavalyi színészi Oscar-díjas Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison és Zoe Saldana. A gála színpadára lép még Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Chase Infiniti, Demi Moore, Anne Hathaway, Paul Mescal, valamint Gwyneth Paltrow és Robert Downey Jr. is mások mellett - ígérte a műsor két executice producere, Raj Kapoor és Katy Mullan.

(MTI)