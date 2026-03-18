Külföld :: 2026. március 18. 16:55 ::

Az Egyesült Államok feloldja a venezuelai kőolajra kivetett szankciókat - de ők szabják meg, kinek adhatnak el belőle

Az Egyesült Államok feloldja a venezuelai kőolajra kivetett szankciók széles körét részben a világpiaci feszültségek csökkentése érdekében - közölte az amerikai pénzügyminisztérium szerdán.

A minisztérium bejelentése szerint a venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA közvetlenül értékesítheti a kitermelt energiahordozót amerikai cégeknek, és közvetlenül a világpiacon is, bizonyos korlátozások mellett.

"Ez az engedély haszonnal jár majd mind az Egyesült Államok, mind Venezuela számára, valamint segíti a globális energiapiacot az elérhető olaj mennyiségének növelésén keresztül" - olvasható a közösségi médiában is megjelent közleményben.

Az Egyesült Államok szankciós politikáját felügyelő, a pénzügyminisztériumhoz tartozó, külföldi vagyonok ellenőrzéséért felelős iroda (Office of Foreign Assets Control) által kiadott kőolaj-kereskedelmi engedély szerint a venezuelai vállalat nem bocsátkozhat üzleti tranzakcióba Oroszországgal, Iránnal, Észak-Koreával, Kubával és bizonyos kínai szereplőkkel.

Az eladásból származó bevétel nem közvetlenül PDVSA-hoz folyik be, hanem először egy, az Egyesült Államok által felügyelt számlára kerül - közölte az amerikai pénzügyminisztérium irodája.

(MTI)