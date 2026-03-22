Külföld :: 2026. március 22. 18:11 ::

Oleg Kononyenko lett az orosz űrhajóskiképzés vezetője

Oleg Kononyenko világcsúcstartó kozmonautát nevezte ki a Jurij Gagarin Űrhajóskiképző-központ igazgatójává Dmitrij Baklanov, a Roszkoszmosz vezérigazgatója - közölte vasárnap az orosz állami űrvállalat sajtószolgálata.

Kononyenko, aki 1111 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson és öt űrrepülésen vett részt, a kiképzőközpontot tavaly októbertől megbízott vezetőként irányította. Elődje, Makszim Harlamov november óta az Orosz Tudományos Akadémia Orvosibiológiai Problémák Intézetének tudományos igazgatóhelyettese.

A kinevezett igazgató a kiképzőközpont legfőbb feladatának a Nemzetközi Űrállomásra készülő kozmonauták felkészítését nevezte, második, nem kevésbé fontos teendőként pedig magának a központnak a felkészítését az új Orosz Orbitális Állomás (ROSZ) üzemeltetésére.

A Roszkoszmosz március elején közölte, hogy Oleg Kononyenko hatodik repülését a Nemzetközi Űrállomásra a Szojuz MS-31 űrhajó parancsnokaként fogja megtenni.

Vasárnap a november 27-én megsérült és nemrég helyreállított bajkonuri 31-es indítóállomásról egy Szojuz-2.1a típusú hordozórakétával elstartolt a Progressz MSZ-33-as teherűrhajó, a fedélzetén mint 2,5 tonna rakománnyal a Nemzetközi Űrállomásra.

Az amerikai űrhajózási hivatal (NASA) a TASZSZ jelentése szerint délután közölte, hogy a Progressz MS-33-as Kursz automatikus közelítési rendszerének két antennája közül az egyik nem nyílt ki a terveknek megfelelően, de az összes többi rendszer rendben működik. A NASA szerint a Roszkoszmosz dolgozik a probléma elhárításán, és ha az antennát nem sikerül kinyitni, akkor a Nemzetközi Űrállomás parancsnoka, Szergej Kugy-Szvercskov át fogja venni az űrhajó vezérlését a közelítés és a dokkolás során.

(MTI)