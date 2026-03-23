Külföld :: 2026. március 23. 11:09 ::

Elvtársaik szerint "harc közben vesztették életüket" a saját magukat felrobbantó antifa bűnözők

Az olasz hatóságok szerint továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy anarchista csoportok merényletet követnek el, miután két társuk egy általuk készített pokolgép robbanása közben veszítette életét.

Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, chi erano gli anarchici morti nell'esplosione di un casolare a Roma March 21, 2026

A házi készítésű pokolgép a péntekre virradó éjszaka robbant fel Róma egyik városszéli parkjában, egy üresen álló épületben, amelynek romjai között egy nő és egy férfi holttestét találták meg. A hatóságok közölték, hogy olyan robbanószerkezetről van szó, amelyet a páros nehezen tudott volna nagyobb távolságra szállítani. Ezért feltételezik, hogy a merénylet célpontja a parkhoz közeli vasúti csomópont volt, ahol a nagy sebességű járatok haladnak át. Nem zárták ki azt sem, hogy egy szintén közeli rendőr- és csendőrkaszárnyát akartak célba venni.

A két halottat azonosították. Alessandro Marcogliano az Informális Anarchista Szövetség (Fai) és a Nemzetközi Forradalmi Front (Fri) egyik alapítója volt, amelyek 2003 és 2016 között több pokolgépes merényletet hajtottak végre olasz hatósági személyek és újságírók ellen. A két szervezetet az amerikai hatóságok a nemzetközi terrorista szervezetek listájára helyezték. Sara Ardizzone a Vetriolo (Vitriol) című, Olaszországban betiltott anarchista folyóirat szerkesztőségének tagja, a terrorizmusért börtönbüntetését töltő anarchista Alfredo Cospito követője volt. A hatóságok szerint a Cospito vezette korábbi sejthez tartozott Alessandro Marcogliano is. Halálukat anarchista közösségi oldalak úgy kommentálták, hogy "Sara és Sandro harc közben vesztette életét".



Rome 🇮🇹:two anarchists/communists with long criminal records, Alessandro Mercogliano and Sara Ardizzone, died in an accidental explosion while assembling a homemade explosive device.Their prior convictions include participation in violent demonstrations, resistance and… March 21, 2026

A belügyminiszter, Matteo Pantedosi vezette terrorizmusellenes stratégiai elemző bizottság (Casa) közölte, hogy a merényletek veszélye továbbra is kiemelt, a hatóságok készültségi szintje a lehető legmagasabb.

Róma egyik metrómegállójában feliratok jelentek meg, amelyek szerint a két anarchista halálát "borzalmas bosszú követi", és amelyek halállal fenyegették meg a hatóságok embereit. A terrorizmus elleni hatóság (Digos) öt házkutatást tartott, és két embert hallgatott ki.

A RAI közmédia operatőrét és munkatársát vasárnap megtámadták, amikor Róma külvárosában egy anarchisták és antifasiszták által elfoglalt épületnél forgattak: egyikük megsérült, felszerelésüket összetörték.

Olasz és európai szélsőbaloldali csoportok nagyszabású tüntetést hirdettek március 28-ra Rómában. A No Kings nevű demonstráció célja "a királyok és háborúik elleni" tiltakozás.

A tüntetés a január 31-ei torinói, az Askatasuna szélsőbaloldali központ hatósági bezárása elleni tüntetés folytatása lesz, amely csatatérré változtatta az utcákat, egy rendőrre kalapáccsal támadtak rá a tüntetők. A torinói tüntetés után több pokolgép robbant az olaszországi vasútvonalakon, a támadásokat anarchista csoportok vállaltak magukra.

(MTI nyomán)