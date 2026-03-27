Külföld, Háború :: 2026. március 27. 17:10 ::

Bekérették a cseh nagykövetet Moszkvában a prágai Orosz Házat ért Molotov-koktélos támadás miatt

Behívatták az orosz külügyminisztériumba Csehország nagykövetét a prágai Orosz Ház elleni támadás miatt - közölte pénteken Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

Zaharova szerint Daniel Kostoval nagykövetnek az orosz diplomáciai tárca határozott tiltakozását adta át a támadás miatt, amelyet gyúlékony keverékkel töltött palackokkal csütörtök este követtek el a prágai Orosz Tudományos és Kulturális Központ ellen. A minisztérium mély aggodalmát fejezte ki a történtek miatt.

Igor Girenko, a prágai Orosz Ház igazgatója közölte, hogy hat Molotov-koktélt dobtak az épületre, ezek közül három felrobbant, de károkat nem okozott. A támadás időzítését azzal hozta összefüggésbe, hogy az épületben tartják pénteken este az orosz kulturális napok záróünnepségét.

(MTI)