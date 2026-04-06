Külföld :: 2026. április 6. 08:36 ::

Olaszországban a carbonara módra készített tészta tizedik világnapját ünneplik

Tizedik kiadásához érkezett hétfőn a Carbonara Day elnevezésű világnap, amely a carbonara módra elkészített tésztát ünnepli hétfőn Olaszország, és főleg Róma város éttermeiben.

A carbonarának szentelt nap a Nemzetközi Tészta Szervezet (IPO) és az Élelmiszertermékek Olasz Uniója kezdeményezésére 2016. április 6-án született.

Az olasz konyhát védelmező két intézmény egy francia internetes oldalon megjelent videóra reagált, amelyben a carbonarát tejszínnel és hagymával készítették el.

Válaszként az olasz fél közölte a carbonara hivatalosnak kikiáltott receptjét az összetevőkkel és az elkészítési móddal, és bevezette a tésztának dedikált napot, amelyet azóta minden évben megrendeznek.

Az Olaszországban és a világ más tájain csatlakozó éttermek a világnapon a saját carbonara változatukat készíthetik el, természetesen a tíz évvel ezelőtt megszabott szabályok szerint, amelyek szigorúan a tokaszalonna és a pecorino nevű juhsajt használatát írják elő. A szervezők a közösségi oldalakon kérik az elkészített carbonarák megosztását.

Valójában a carbonara módra készített tészta receptjét először 1954-ben a Cucina Italiana (Olasz Konyha) lap közölte, amelyben teljesen más alapanyagok szerepeltek.

Abban sincsen egyetértés, hogy a carbonara, ahogyan Róma városában állítják, tényleg az olasz főváros eredeti ételének számít-e.

Alberto Grandi a pármai egyetem táplálkozástörténettel foglalkozó professzora szerint a carbonarát az amerikaiak "találták fel": a Rómában a második világháborúban szolgáló amerikai katonák tették rá a tésztára a bacon-szalonnát és a tojást.

A feltételezést később ugyanannak az egyetemnek a kutatói cáfolták a De Koerier holland nyelvű indonéziai újság 1939-es cikkére hivatkozva, amely a carbonara módra készített spagettit ajánlotta az olvasóknak a római Trastevere-negyed Alfredo nevű vendéglőjében.

Róma összes éttermében a mai napig saját receptre esküsznek, amelyet a családok generációról generációra adtak át. Így például az egyik helyen hosszú tésztával, máshol röviddel készítik el.

Az Élelmiszertermékek Olasz Uniója felmérése szerint minden harmadik olasz megünnepli a carbonarának dedikált napot, az olaszok 96 százaléka szereti ezt a tésztaételt, 46 százaléknak a kedvence, és 66 százalék azt gondolja, hogy a legjobb carbonarát Rómában lehet enni.

A tizedik világnapra többek között Francesco Tottit az AS Roma labdarúgócsapat volt játékosát kérték fel a carbonara reklámozására.

(MTI)