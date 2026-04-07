Külföld, Gazdaság :: 2026. április 7. 07:17 ::

Vegyesen alakultak a vezető kínai elektromosautó-gyártók eladásai márciusban

Csökkentek márciusban a kínai BYD Co., és az XPeng járműeladásai az egy évvel korábbihoz képest, eközben növelte értékesítését a Li Auto és a Nio.

A BYD a múlt hónapban 300 ezer 222 újenergia felhasználású járművet (NEV) adott el, 20,5 százalékkal kevesebbet 2025 márciusához képest. Az elektromos járművek eladásai 11 százalékkal 147 ezer 600-ra estek vissza.

Az XPeng februári értékesítése éves összevetésben 17 százalékkal 27 ezer 415 elektromos járműre csökkent.

A Li Auto a múlt hónapban 41 ezer 53 elektromos járművet értékesített, ami 12 százalékos növekedés az előző évhez képest. Ez volt a második egymást követő hónap, amikor a cég az eladások növekedéséről jelentett, miután előzően az eladások nyolc egymást követő hónapban csökkentek.

Eközben a Nio 136 százalékkal 35 ezer 486-ra növelte eladásait. A cég az első negyedévben 83 ezer 465 elektromos járművet értékesített, 98 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

A Xiaomi, amely 2024 márciusában mutatta be első elektromos autóját, az SU7-et, a múlt hónapban több mint 20 ezer járművet értékesített, ennél pontosabb adatot a cég nem közölt.

(MTI)