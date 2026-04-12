Kétfarkúéknak nem lenne ajánlatos Szaúd-Arábia felé menekülni szégyenükben

Kábítószer-bűncselekmények miatt elítélt hét embert végeztek ki Szaúd-Arábiában, Rijád térségében - közölte vasárnap az ország állami hírügynöksége (SPA).

A tájékoztatás szerint öt szaúdi és két jordániai állampolgárról van szó, akik amfetamintablettákat csempésztek be a vahhábita királyság területére.

Az év eleje óta már 61 elítélten hajtottak végre halálos ítéletet, ebből 38 esetben kábítószer-bűncselekmények miatt. A kivégzettek közül 33-an külföldi állampolgárok voltak az AFP francia hírügynökség hivatalos adatokra épülő összesítése szerint.

Tavaly rekordszámú halálos ítéletet hajtottak végre Szaúd-Arábiában, 356 embert végeztek ki, közülük 243-at kábítószer-bűncselekmény miatt. Tavalyelőtt 338 kivégzés volt.

A múlt évtized végén Szaúd-Arábiában a halálbüntetések végrehajtását kábítószer-bűncselekmények miatt elítéltek esetében mintegy három évre felfüggesztették, de 2022-ben újraindultak a kivégzések.

Szaúd-Arábia az egyik legfontosabb piac a Captagon nevű drog számára, amely egy illegális szintetikus amfetamin. A kábítószer egyik legfőbb közel-keleti forrása az ENSZ szerint Szíria volt az azóta posztjáról eltávolított Bassár el-Aszad elnök idején.

(MTI)