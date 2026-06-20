Anyaország, Antimagyarizmus :: 2026. június 20. 10:39 ::

Tovább hervadozhat a börtönben a magát nőnek képzelő, magyarverő antifa virágszál

"Maja T." és társai ügyében súlyosabb büntetés kiszabására tett indítványt a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a bíróságnál – tudta meg a Magyar Nemzet. "Maja T."-t februárban ítélte nem jogerősen nyolc év fegyházra a bíróság a budapesti embervadászat miatt, amikor szélsőbaloldali társaival a nyílt utcán vertek össze ártatlan embereket. Az antifa terrorista valójában Simeon Ravi Trux, akinek csak a képzelt neve Maja, de ezt a hű szolgálataiért cserébe hetilappá zsugorítandó Magyar Nemzet nem meri leírni. Sebaj, megtesszük helyette.



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Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta a Fővárosi Ítélőtáblánál a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az Antifa-támadások vádlottjaira – értesült a Magyar Nemzet. Az első fokon nyolc évre ítélt Simeon Ravi Trux és egy másik vádlott ellen a fegyházbüntetések súlyosítására, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabására tettek indítványt. Egy felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt vádlott ellen pedig a felfüggesztő rendelkezés mellőzése és hosszabb tartamú, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása érdekében adtak be fellebbezést. A másodfokú ítélet várhatóan még idén megszülethet. Simeon Ravi Trux egyike azoknak, akik részt vettek a szélsőbaloldali bűnszervezet, a Hammerbande tagjaként a 2023 februárjában történt budapesti embervadászatban. A külföldi szélsőbaloldali támadók nyolc járókelőre rontottak rá Budapest négy pontján, brutálisan összeverve őket, néhányukat súlyosan megsebesítve.

Profi akció volt

A „kalapácsosokhoz“ köthető emberek 2022-ben határozták el, hogy a németországihoz hasonló erőszakos cselekményeket követnek el Budapesten is. A támadásokat a becsület napja eseményre tekintettel, 2023. február 11. napjára, illetve az azt megelőző, valamint azt követő napokra tervezték. Az antifák a támadások szervezése során egy darknetes alkalmazáson keresztül, vagy személyes találkozókon egyeztettek egymással. Az elkövetők megosztották egymás között az előkészületekkel, így különösen az utazással, a szálláshelyek biztosításával, a támadás eszközeinek beszerzésével, a helyszín, illetve menekülési útvonalak feltérképezésével kapcsolatos feladatokat.

Az akciónak alaposan megtervezett, pontos, begyakorolt forgatókönyve volt. A támadások időtartamát harminc másodpercben határozták meg, amelynek mérése az irányító feladata volt, aki a támadást vezényszavakkal indította el, illetve állította le, majd a társai menekülésében segédkezett. A figyelő dolga a környezet megfigyelése volt, annak megakadályozása, hogy kívülállók beavatkozzanak az akcióba. A további tagok a támadás végrehajtói voltak.



Lenin-fiúk-lányok munka közben

Az első budapesti támadás a Nyugati pályaudvaron, egy vonaton történt, ahol egy női elkövető ismeretlen vegyi anyaggal fújt le egy magyar férfit. A második a Fővám téren volt, ott három lengyel sérült meg, miután egy tízfős csoport viperákkal rontott rájuk. A harmadik és a negyedik támadásra február 10-én, a Gazdagréti téren, valamint a Bank utcában került sor. Előbbinél nyolcan rohantak le egy járókelőt. Itt is viperákat és gázspray-t használtak, utóbbival egy középkorú párra rontottak rá és bántalmazták őket. Az ötödik akciót február 11-én, az I. kerületi Mikó utcában hatan hajtották végre. A sértettek között volt magyar és külföldi állampolgár is.

Súlyos sérülések

Az összes áldozat közül hatan súlyos, hárman könnyű sérüléseket szenvedtek, azonban többüknél fennállt az életveszélyes sérülés lehetősége is. Például több sértett kettő–hét centiméteres repesztett sebzéseket, duzzanattal és bevérzéssel kísért zúzódásokat szerzett. Egyiküknek darabos ujjtörése, egy másiknak singcsonttörése volt. A sérülések között volt agyrázkódás, valamint darabos szemüreg- és arcüregtörés is.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) már az első támadás után külön nyomozócsoportot állított fel.

A nyomozók szerint a sértetteket kizárólag a ruházatuk kötötte össze, ugyanis olyan ruhadarabokat viseltek, amiket bárki hordhat, fekete bakancsot vagy katonai, terepmintájú ruhát, amelyek azt sugallhatták a komcsi terroristáknak, hogy esetleg szélsőjobboldali emberek, akik a kitörés napjára érkeztek Budapestre. Azt is megállapították, hogy a bűncselekmények elkövetése egy húszfős külföldi, leginkább németországi elkövetői körhöz köthető.

EP-mandátum a magyarverés jutalma

A rendőrök közvetlenül a támadások után három antifát követni kezdtek, és 48 órán belül a belvárosban elfogták őket: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Műanyag borítású kalapács, ólommal bélelt gumikesztyű, vipera és gázspray volt náluk.



Salis már az EP-ből röhög rajtunk

A Fővárosi Főügyészség az olasz nőt bűnszervezetben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, a német férfit és a szintén német állampolgárságú nőt pedig bűnszervezetben részvétel bűntettével vádolta meg 2023 októberében. Az egyik német vádlott beismerte bűnösségét, három évet kapott. Az olasz nő, aki ellen vádat emeltek, az azóta jól ismert, a magyar börtönkörülményekre panaszkodó Ilaria Salis, aki az EP-mandátumának és az Orbán-rendszer kiadatásának köszönhetően megúszta a felelősségre vonást.

Később újabb támadókat azonosítottak, köztük a magát nőnek képzelő kis buzit. Őt bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta meg az ügyészség. A kóserkonzervatív Magyar Nemzet megfogalmazása szerint "nembináris Maja T." ügyében február elején hozott nem jogerős ítéletet az elsőfokú bíróság, nyolc évet kapott. Az Antifa-támadásokkal összefüggésben keresték a rendőrséget is, azt a választ kapták, hogy a nyomozás folyamatban van, jelenleg 13 fővel szemben adtak ki elfogatóparancsot.