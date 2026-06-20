Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus idején. Az Egyesült Államok elnöke ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hamis állítással vádolta őt.
Donald Trump az NBC News televíziónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Giorgia Meloni korábban az ő "nagy szurkolója volt" majd hozzátette, hogy "már nem akarom őt szurkolónak, mert nem volt ott - a NATO-csoporttal egyetemben - a szorossal összefüggésben". Az amerikai elnök a Hormuzi-szorosra utalt, aminek zárlata idején elmaradt a szövetségesek segítsége, de korábban is többször bírálta az olasz kormányt az Irán ellen végrehajtott amerikai katonai művelet idején az olasz légtér használatának megtagadása miatt is.
A pénteken kialakult vita alapja, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, hogy Giorgia Meloni a G7-csoport eheti találkozóján "könyörgött neki" egy közös fotóért.
Giorgia Meloni pénteken kiadott közleményében cáfolta az elnök állítását, és azt "teljes kitalációnak" minősítette.
A diplomáciai vita nyomán lemondta jövő hétre tervezett hivatalos Egyesült Államokbeli látogatását Antonio Tajani olasz külügyminiszter, aki Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna egy olasz-amerikai üzleti, befektetési, tudományos és innovációs fórum keretében Miamiban.
A washingtoni külügyminisztérium közleménye szerint a kétoldalú találkozó témája az amerikai-olasz együttműködés lett volna a gazdaságbiztonság és kritikus ásványkincsek kérdéseiről.
(MTI javítva)
Korábban írtuk: Trump: Meloni könyörgött egy közös képért, én pedig megsajnáltam