Külföld :: 2026. július 30. 09:08 ::

Jeruzsálembe szállítják Herzl Tivadar nagyszüleinek földi maradványait

Exhumálták Belgrádban Herzl Tivadarnak, a modern politikai cionizmus megalapítójának nagyszüleit, akiknek földi maradványait a jövő héten Jeruzsálemben, a Herzl-hegyen helyezik végső nyugalomra - közölte a Klix.ba boszniai hírportál.

Simon és Rivka Herzl földi maradványait a belgrádi zimonyi zsidó temetőből emelték ki a szerbiai jogszabályok és a vallási előírások betartásával. A koporsókat Izraelbe szállítják, ahol augusztus 5-én állami ünnepség keretében temetik újra őket Herzl Tivadar sírja mellett, pontosan 76 évvel azután, hogy Herzl Tivadar földi maradványait 1950-ben ugyanezen a helyen újratemették.

A szertartáson várhatóan Jichák Hercog izraeli államfő és Benjámin Netanjahu miniszterelnök is részt vesz.

Simon Herzl a zimonyi zsidó közösség meghatározó alakja volt, és közeli kapcsolatot ápolt Alkalai Juda ben Salomo rabbival, akit a cionizmus egyik korai előfutárának tartanak. A cionista világszervezet szerint a nagyszülők jelentős hatással voltak unokájuk gondolkodására és cionista eszméinek kialakulására.

Herzl Tivadar Pesten született 1860-ban, majd családjával Bécsbe költözött, ahonnan az egyik lap Párizsba küldte tudósítónak. A Dreyfus-ügy kapcsán megnyilvánuló antiszemitizmus hatására írta A zsidó állam (Der Judenstaat) című értekezését, amelyben amellett érvel, hogy a világban szétszóródott zsidóságnak vissza kell térnie Palesztinába. Herzl 1904-ben halt meg. Földi maradványait 1950-ben szállították Izraelbe, és Jeruzsálemben temették el.

(MTI)