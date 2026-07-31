Anyaország :: 2026. július 31. 18:58 ::

Megdőlt a fővárosi melegrekord - az országosat is sikerült két helyszínen is beállítani

Megdőlt a fővárosi melegrekord az előzetes adatok szerint péntek délután: Újpesten 39,4 Celsius-fokot mértek - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Azt írták: az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord 37,4 fok volt, amit még 1921-ben mértek a budapesti Törökvész, illetve Gellérthegy meteorológiai állomásokon.

Hozzátették: az országos rekord nem dőlt meg, de csúcsbeállítás történt. Az újpesti mérés mellett Győr-Likócs mérőállomáson is 39,4 fokot regisztrált a mérőműszer, így mindkét állomás beállította az erre a napra vonatkozó korábbi országos csúcsot, amit még 1917-ben mértek Szerepen.

(MTI)