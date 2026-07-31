Anyaország :: 2026. július 31. 18:47 ::

Fogyasztásmérsékléssel és távmunkával reagál a helyzetre a Magyar Telekom

A Magyar Telekom energiafogyasztásának jelentős mérséklése mellett döntött a hőhullám és az energiaellátással összefüggő nehézségek miatt - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

A társaság augusztus 3. és 17. között lehetővé teszi az otthonról végzett távmunkát azon munkavállalói számára, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi.

Ezzel az intézkedéssel a budapesti Telekom Campus, illetve a vidéki telephelyek energiafelhasználását is minimalizálni tudják - írták.

Emellett a vállalat lekapcsolja a budapesti székház digitális kijelzőit, valamint a jövő héten országszerte a teljes üzlethálózatban csökkenti a digitális kijelzők használatát. Ez utóbbiak közül csak azok működnek majd a következő két hétben, amelyek az ügyintézéshez szükségesek.

Frissítés: Egész jövő héten kötelező otthoni munkavégzés lesz a Yettelnél

A Yettel Magyarország az országos energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva egy hét kötelező otthoni munkavégzést rendelt el valamennyi olyan munkavállalójának, akinek a munkaköre ezt lehetővé teszi - tájékoztatta a mobilszolgáltató társaság közleményben az MTI-t pénteken.

Az intézkedés a 2026. augusztus 3-tól 10-ig tart, érinti a teljes ügyfélszolgálatot is.

A mobilszolgáltató ezen felül szombattól leállítja a törökbálinti irodaház működését, valamint ideiglenesen lekapcsolja üzleteiben a digitális TV-kijelzőket.

A lépéssel a mobilszolgáltató a törökbálinti székház, valamint országosan az üzleteinek energiafelhasználási kapacitását tudatosan csökkenti addig, amíg az extrém időjárás ezt megköveteli, egyúttal az országos energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva segíti Magyarország felelős energiafelhasználását.

A közleményben kiemelik: a mobilszolgáltatás biztosításához szükséges feltéltelek zavartalanul működnek ezen időszak alatt is.

A Yettel figyelemmel kíséri az energiakrízissel járó helyzetet, és folyamatosan vizsgálja az optimalizálási lehetőségeket - tették hozzá.

A Westend is mérsékli az energiafelhasználását

A Westend bevásárlóközpont a kialakult energiaügyi helyzetben mérsékli a működéséhez nem feltétlenül szükséges energiafelhasználást, különös tekintettel a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban - közölte a Westend üzemeltetéséért felelős Gránit Pólus pénteken az MTI-vel.

Ismertetik, a bevásárlóközpont 17 óráig a megszokott szolgáltatási színvonalon várja a látogatókat. Az energiafelhasználást mérséklő intézkedések ugyanakkor egyes kényelmi szolgáltatások működésére is hatással lehetnek.

A bevásárlóközpont a hőhullám és az energiahelyzet idején is biztonságos, kényelmes teret biztosít látogatóinak - hangsúlyozták.

A Westend áramfelhasználásának mintegy 80 százalékát megújuló forrásból fedezi, ebben meghatározó szerepet játszik a 2026 nyarán üzembe helyezett tetőre telepített napelempark, valamint a közvetlen zöldáram vásárlási szerződése - tájékoztattak.

Az OKSZ tagvállalatai is beálltak a sorba

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagvállalatai önkéntes intézkedésekkel támogatják a magyar villamosenergia-rendszer stabil és biztonságos működését, felelős vállalatként figyelemmel kísérik a helyzet alakulását, és az élelmiszerellátás biztonságának garantálása mellett további lépéseket tesznek áramfelhasználásuk csökkentésére - közölte a szövetség pénteken az MTI-vel.

A közleményben részletezték: zárvatartási időben mérséklik a nem feltétlenül szükséges áramfogyasztást, megvizsgálják, hogy a kritikus időszakokban hol lehetséges még tovább mérsékelni azt.

Felülvizsgálják a központi irodai működést, különösen a klímahasználatot, és támogatják az otthoni munkavégzést.

Megvizsgálnak minden olyan további energiatakarékossági intézkedést, amely nem veszélyezteti a vásárlók kiszolgálását és az üzletmenet folytonosságát, így különösen az áruk hűtését.

Az OKSZ hangsúlyozza, hogy a kiskereskedelmi szektor elsődleges feladata továbbra is a családok és vásárlók folyamatos, biztonságos és zavartalan ellátásának biztosítása, különös tekintettel az élelmiszerekre.

A szövetség tagvállalatai folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes hatóságokkal és szükség esetén további, felelős energiahatékonysági intézkedéseket is mérlegelnek - írták.