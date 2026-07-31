Anyaország :: 2026. július 31. 17:59 ::

Energiatakarékossági intézkedések a sportlétesítményekben is

A Nemzeti Sportügynökség Zrt. pénteken újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben - közölte Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook-oldalán.

Azt írta: a következő időszakban, tervezetten 2026. augusztus 9-ig nem használják a létesítmények díszvilágítását. A napi csúcsidőszakban, 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelő rendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelnek.

A használaton kívüli helyiségekben kikapcsolják a nem szükséges elektronikus berendezéseket és világítást, az irodákban pedig a klímaberendezések legfeljebb 27 Celsius-fokra állíthatók. A vendégtájékoztatáshoz nem szükséges kijelzőket szintén kikapcsolják - ismertette a miniszter.

Pósfai Gábor kiemelte: az intézkedések nem érintik a személy- és vagyonbiztonságot szolgáló rendszereket, és a rendezvények ideje alatt a létesítmények normál működése biztosított.

"A célunk, hogy a biztonságos működés fenntartása mellett felelősen és takarékosan használjuk fel az energiát" - tette hozzá a belügyminiszter.

(MTI)