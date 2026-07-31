Anyaország :: 2026. július 31. 17:38 ::

Elérhető az aktív országgyűlési képviselők frissülő nyilvántartása az NVI oldalán

Elérhetővé tette az aktív országgyűlési képviselők folyamatosan frissülő nyilvántartását internetes oldalán a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

A www.valasztas.hu oldalon pénteken jelentették be a fejlesztést. Emlékeztettek arra: korábban kizárólag a választás eredményét, illetve a Nemzeti Választási Bizottság mandátumot érintő határozatait tették közzé.

Az új, online nyilvántartásban az országgyűlési képviselők neve abc-sorrendben vagy jelölőszervezet szerint kereshető. A felületen külön érhető el a mandátumukról lemondott és a helyettük a megüresedett mandátumokat betöltő országgyűlési képviselők, valamint a pártlistákon szereplő jelöltek neve is.

A nyilvántartás a képviselők és jelöltek mandátumhoz köthető legfontosabb, nyilvános adatait tartalmazza, és a mandátumokat érintő változásoknak megfelelően folyamatosan frissül.

Az új szolgáltatás célja, hogy átlátható és könnyen hozzáférhető módon biztosítsa a választópolgárok számára az országgyűlési képviselettel kapcsolatos naprakész információkat.

Jelezték: folytatódik a képviselői nyilvántartás fejlesztése a következő hónapokban és még az idén elérhető lesz az aktív európai parlamenti képviselők, a későbbiekben pedig az aktív önkormányzati képviselők nyilvántartása is.

(MTI nyomán)