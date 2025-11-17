Sport :: 2025. november 17. 11:56 ::

Az idei volt a Rossi-éra legeredménytelenebb éve

Marco Rossi szövetségi kapitány regnálása alatt az idei volt a magyar labdarúgó-válogatott legeredménytelenebb éve.

A nemzeti csapat tíz mérkőzést játszott 2025-ben, ezeken három győzelem, két döntetlent és öt vereség a mérlege. A legutóbbi találkozó a legfájóbb, hiszen vasárnap a gárda az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kapott ki Írországtól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn, és csak a harmadik helyen végzett csoportjában, azaz nem érte el a pótselejtezőt.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember 2018 őszén vette át a válogatott irányítását, legjobb éve a 2023-as volt, amikor veretlenül zárt az együttes.

Rossi irányításával csak egyszer, 2019-ben kapott ki többször a válogatott, akkor azonban a hat vereség mellett négy győzelmet aratott.

A 61 éves olasz szakvezető klubedzőként 2017-ben bajnoki címet nyert a Budapest Honvéddal, a nemzeti csapattal kijutott a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságra is. Pályafutása során 82 mérkőzésen irányította eddig a magyar válogatottat - ami rekord megszakítás nélkül -, 37 győzelem, 19 döntetlen és 26 vereség a mérlege. Szerződését májusban 2030 nyaráig hosszabbította meg a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Az írek elleni vereségével a magyar válogatott sorozatban tizedszer maradt le a világbajnokságról.

Frissítés: Rossi: nehéz most a jövőre gondolni

Marco Rossi szövetségi kapitánynak - saját bevallása szerint - nehéz jelenleg a jövőre gondolnia, miután a magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett a vendég ír csapattól világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így a csoport harmadik helyén végzett és sorozatban tizedszer maradt le vb-ről.

"Nagyon nehéz jelen pillanatban... Nekem személyesen is nehéz most a jövőre gondolni. Óriási szomorúság ez, nem találom a szavakat. Nagyon sajnálom. Nem azt érdemeltük, hogy ebből az összecsapásból vesztesen távozzunk, megint a hosszabbításban kaptunk gólt, ahogy Írországban is" - mondta keserűen a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. "A szünetben a 2-1-es vezetésünknél azt mondtam a játékosoknak, hogy próbálják berúgni a harmadik gólt, ennek megfelelően sok helyzetet ki tudtunk alakítani a folytatásban is, de a helyzetkihasználásban kudarcot vallottunk".

A 61 éves tréner az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, nehéz megmondani, hogy lélektani, mentális vagy fizikális oka volt annak, hogy a hat meccsből álló vb-selejtezősorozatban háromszor a hajrában, ezen belül kétszer a hosszabbításban kapott góllal maradt alul, vagy vesztett pontokat a nemzeti együttes. Úgy vélte, a magyar csapat jó, de nem fenomén, ezúttal pedig a szerencse sem állt mellé.

"Nem ezt érdemelte sem a csapat, sem a szurkolók, sem az ország. Semmiért nem tudok szemrehányást tenni a játékosoknak. Majd a vezetőséggel is értékeljük, milyen irányba haladjunk tovább, mert ez most olyan helyzet, hogy tisztázni kell, milyen irányba induljunk" - mondta Rossi, aki megjegyezte, a drámai kudarc ellenére sem áll fenn a közösség szétesésének veszélye, mert négy éve novemberben már esélyük sem volt a kvalifikációra, és akkor is felálltak, most pedig csak az utolsó utáni pillanatban buktak el. "Amikor újra kell indulni, akkor újra fogunk indulni, ez a szakmánk".

Rossi szerint a válogatott játékában nem voltak problémák, azt is tudták, hogy a fizikálisan erősebb ellenfél a végén ívelgetni fog, ahogy azt Dublinban is tette. A mesterhármasával a meccs hősévé előlépő Troy Parrottot úgy jellemezte, hogy az "ilyen lopott gólok nagy mestere".

"Ma valószínűleg jobban játszottak a magyarok, főleg az első félidőben, de a mi játékosaink végig hittek magukban, nem adták fel. Most kifizetődött a kockázat, amit a végén vállaltunk azzal, hogy már három csatárral játszottunk. Nem szoktam kiemelni egyes játékosokat, de kivételt kell tennem Parrott esetében, mert három napja Portugália ellen kétszer, ma Magyarországon háromszor volt eredményes" - mondta a szigetországiak izlandi szakembere, Heimir Hallgrímsson, aki szerint a magyarok a végén a vesztükre húzták az időt.

Az írek elleni vereséggel csoportjában a harmadik helyen végzett a magyar válogatott, így biztosan nem lesz ott az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő jövő évi világbajnokságon. A nemzeti együttes legközelebb barátságos mérkőzéseket játszik márciusban, mivel lemaradt a pótselejtezőről.

(MTI)