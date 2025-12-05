Sport :: 2025. december 5. 20:14 ::

Döntetlennel a nyolc között a magyar női kézilabda-válogatott a vb-n

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott kiharcolta a negyeddöntőbe jutást azzal, hogy 26-26-os döntetlent játszott Japánnal a holland-német közös rendezésű világbajnokság rotterdami középdöntőjének második fordulójában, pénteken.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a középdöntő utolsó fordulójában, vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánokkal a csoportelsőségért csap össze, ám ennek a találkozónak az eredményétől függetlenül a nemzeti csapat már biztosan a legjobb nyolc közé jutott. Ez legutóbb a 2013-as világbajnokságon sikerült, akkor nyolcadikként zárt a válogatott.

Eredmény, középdöntő, 2. forduló, I. csoport:

Magyarország-Japán 26-26 (8-7)

Rotterdam, v.: Lemes, Sosa (uruguayiak)

lövések/gólok: 45/26, illetve 42/26

gólok hétméteresből: 3/1, illetve 4/3

kiállítások: 8, illetve 6 perc

Magyarország:

Janurik - Falusi-Udvardi, Vámos 5, Papp, Tóvizi 3, Kuczora 2, Márton 4, cserék: Klujber 3, Simon 5, Albek 1, Bordás, Kovács 3, Szemerey

Japánnal eddig 19 mérkőzésen találkozott a magyar válogatott és valamennyit megnyerte. Legutóbb tavaly áprilisban a debreceni olimpiai selejtezőtornán csaptak össze és 37-28-ra kerekedett felül a házigazda, ezzel megszerezte a jogot az ötkarikás szereplésre. A rivális keretének harmada, hat játékos szerepel Európában, stílusuk pedig eltér a kontinens elitjében megszokottól.

Golovin Vlagyimir keretéből ezúttal a kapus Bukovszky Anna és a balátlövő Faragó Lea maradt ki, míg Albek Anna az ötvenedik mérkőzésére készült válogatott színekben.

Az első percek a védelmekről szóltak, az első - japán - találat az ötödik perc végén született meg. Hét perc telt el, amikor Vámos Petra felavatta a japán kapust, az első tíz percben az ő villanásai jelentettek valódi veszélyt. A japánok betörésekből eredményesek tudtak lenni (1-4), miközben a magyar akciókból hiányoztak az átlövések, a szélekre letett labdák pedig rendre pontatlannak bizonyultak. Jött is a "harcoljatok!" buzdítás a nézőtérről, ahol a dobbal érkező, a szurkolótársaknak édességet osztogató Mikulás is a magyar tábort erősítette.

Amikor az előzetes terveknek megfelelően sikerült a szélekre kiszorítani a japánok támadását, Janurik Kinga jó hatékonysággal védett, támadásban azonban változatlanul sok volt a hiba, mindkét oldalon sorra csattantak a kapufán a lövések, elsősorban a játék taktikai jellege dominált. Az Eb-bronzérmes először 6-5-nél a 24. percben, Albek találatát követően vezetett, aki ráadásul két kiállítást is kiharcolt. Emberelőnyben a magyar női válogatottnál ritkán látható kétbeállós játékot is bevetette Golovin, együttese pedig egy bő 13 perces japán gólcsendet kihasználva 8-5-ös előnyre tett szert, a szünetig ezt egy találatra faragták a távol-keletiek.

A fordulás után gyors egymásutánban szélről, hétméteresből és beállóból is hibázott támadásban a magyar válogatott, a japánok pedig visszavették a vezetést (10-12). Ebben a periódusban is Vámos jó egyéni megoldásai értek gólt, a kapuba pedig érkezett Szemerey Zsófi, a rivális azonban tovább növelte a különbséget (11-14), Golovin Vlagyimir időt is kért.

A játék képe azonban nem változott, a japán hálóőr betalált az üres kapuba. Időkérés után létszámfölényes támadójátékra váltott a magyar csapat, az eredményjelző a japánok 20-14-es vezetését mutatta, ekkortájt az ellenfél is átállt kapuslehozatalra és létszámfölényes akciókra. Az utolsó tíz percre fordulva három gól volt a hátrány, a záró öthöz érve kettő: Szemerey ekkor egymás után hétméterest és az azt követő kipattanót is kivédte, az 57. percben, 23-23-nál emberhátrányban egyenlített a nemezti csapat. Kiélezett hajrában végül meglett a negyeddöntőt érő egy pont.

Janurik Kinga öt, Szemerey Zsófi négy lövést védett. A túloldalon Ajzava Nacuki és Josidome Juki hat-hat gólt lőtt, Kametani Sakura 11 védéssel zárt.

A magyar válogatott először nem nyert Japán ellen.

korábban:

Románia-Szenegál 37-17 (21-7)

(MTI)

