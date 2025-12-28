Sport :: 2025. december 28. 07:30 ::

Már zavartalan a műhó előállítása a livignói olimpiai helyszínen

Megoldották a műszaki problémát, így zavartalan a műhó előállítása a livignói olimpiai helyszínen, ahol a februári, milánói-cortinai téli játékok során a hódeszka és a szabadstílusú sí versenyszámait rendezik.

A múlt héten derült ki, hogy eltört egy cső a Livigno Hóparkban, de erre a hétre, öt nap munkával sikerült kicserélni.

A szervezők közlése szerint naponta 28 000 köbméter hó előállítását tudjuk garantálni, az 53 hóágyú tökéletesen működik. A hóágyúk a vizet egy közeli tározóból kapják, melynek építése november végén fejeződött be.

A helyszínen - melyet január 20-ig átadnak - 20-tól 25-ig teszteseményt rendeznek.

A múlt héten Johan Eliasch, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) elnöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Livigno Hóparkban nem a terveknek megfelelően haladnak az előkészületek.

A milánói-cortinai téli olimpia február 6-án kezdődik és 22-ig tart.

(MTI)